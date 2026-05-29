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Publicada em 29 de Maio de 2026 às 00:30

Ala com leitos SUS do hospital de Taquari vai passar por reformas

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A direção da Associação Taquariense de Saúde (ATS) realizou a assinatura da ordem de início da obra de reforma dos leitos SUS do Hospital São José. A intervenção será realizada na Unidade A da instituição e tem como objetivo qualificar a estrutura de atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
O investimento total na obra deve atingir cerca de R$ 1 milhão,
A direção da Associação Taquariense de Saúde (ATS) realizou a assinatura da ordem de início da obra de reforma dos leitos SUS do Hospital São José. A intervenção será realizada na Unidade A da instituição e tem como objetivo qualificar a estrutura de atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
O investimento total na obra deve atingir cerca de R$ 1 milhão,
O projeto prevê, entre outros, a colocação de aparelho de ar-condicionado central e a construção de banheiros nos quartos. Com a reforma, passarão de 14 para 16 leitos na unidade. A empresa responsável pela execução da reforma será de Tramandaí.
Conforme o cronograma estabelecido, a obra iniciou no dia 25 de maio de 2026, com prazo estimado de conclusão em quatro meses. “A reforma dos 16 leitos SUS da Unidade A integra as ações de fortalecimento da saúde pública no município, buscando oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população usuária do hospital”, destaca o prefeito André Brito.

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