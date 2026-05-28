Após operação do MP no Sul do RS, Cachoeira do Sul avalia cancelar concurso público

De acordo com o prefeito Leandro Balardin, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, "a medida foi motivada por recentes informações divulgadas por órgãos oficiais e pela imprensa regional relacionadas a investigações sobre supostas irregularidades na realização de concursos públicos". Na terça-feira, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul deflagrou uma operação que investiga fraude na gestão de inscrições de um concurso em Santa Vitória do Palmar.
Outro ponto considerado é que o contrato se encontra em fase inicial, sem execução substancial do objeto, o que, segundo o Município, justifica a abertura de apuração sobre a conveniência e oportunidade de sua manutenção, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.
O Instituto Legalle foi notificado para, caso queira, apresentar manifestação e documentos no prazo de três dias úteis, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Segundo a prefeitura, "a notificação tem caráter preventivo e instrutório, não representando, neste momento, uma decisão definitiva sobre a rescisão do contrato".