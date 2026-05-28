Dia do Meio Ambiente terá ações em diversos pontos de Triunfo

Celebrado anualmente em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano será marcado por uma grande mobilização comunitária inédita de incentivo à reciclagem em Triunfo. Com a adesão de 20 escolas da rede pública de ensino, além de diversos pontos do comércio, indústria, serviços e da própria comunidade, uma edição inédita do projeto Plastitroque, da Braskem, irá receber resíduos plásticos e destinar o material à Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO), responsável pela triagem e destinação correta dos resíduos.
A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Triunfo, será realizada em duas frentes. Junto à comunidade escolar, a arrecadação de itens como embalagens, garrafas e tampinhas ocorrerá ao longo do mês de maio. Até o dia 3 de junho, a AECO fará a pesagem dos materiais arrecadados. As duas escolas que mais arrecadarem resíduos serão premiadas com o equivalente a R$ 5 mil cada, em bens escolhidos pelas próprias instituições e adquiridos pela Braskem.
Já entre os dias 2 e 6 de junho, a Orla dos Plátanos, ponto histórico do município, será palco da arrecadação de resíduos por parte da comunidade em geral. Os participantes poderão trocar os materiais recicláveis por diferentes kits, entre eles: garrafa plástica 500ml, kit inverno (guarda-chuva, capa de chuva, caixa de chá e ecobag), kit de material escolar e kit chimarrão (garrafa térmica, cuia, bomba, erva-mate e ecobag). No dia 6, no mesmo local, a partir das 10h30min, um evento irá divulgar os resultados gerais da ação e celebrar o engajamento da comunidade em prol da sustentabilidade e da preservação ambiental.
Celebrado anualmente em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano será marcado por uma grande mobilização comunitária inédita de incentivo à reciclagem em Triunfo. Com a adesão de 20 escolas da rede pública de ensino, além de diversos pontos do comércio, indústria, serviços e da própria comunidade, uma edição inédita do projeto Plastitroque, da Braskem, irá receber resíduos plásticos e destinar o material à Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO), responsável pela triagem e destinação correta dos resíduos.
A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Triunfo, será realizada em duas frentes. Junto à comunidade escolar, a arrecadação de itens como embalagens, garrafas e tampinhas ocorrerá ao longo do mês de maio. Até o dia 3 de junho, a AECO fará a pesagem dos materiais arrecadados. As duas escolas que mais arrecadarem resíduos serão premiadas com o equivalente a R$ 5 mil cada, em bens escolhidos pelas próprias instituições e adquiridos pela Braskem.
Já entre os dias 2 e 6 de junho, a Orla dos Plátanos, ponto histórico do município, será palco da arrecadação de resíduos por parte da comunidade em geral. Os participantes poderão trocar os materiais recicláveis por diferentes kits, entre eles: garrafa plástica 500ml, kit inverno (guarda-chuva, capa de chuva, caixa de chá e ecobag), kit de material escolar e kit chimarrão (garrafa térmica, cuia, bomba, erva-mate e ecobag). No dia 6, no mesmo local, a partir das 10h30min, um evento irá divulgar os resultados gerais da ação e celebrar o engajamento da comunidade em prol da sustentabilidade e da preservação ambiental.