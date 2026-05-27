Novo complexo para público 60+ é lançado em Novo Hamburgo

Novo Hamburgo vai ganhar um empreendimento voltado ao público sênior. Trata-se um complexo pensado para atender às novas demandas da população 60+, oferecendo moradia de alto padrão, conforto, autonomia, convivência e bem-estar. O projeto reúne arquitetura planejada, acessibilidade, serviços especializados e espaços voltados à socialização e à qualidade de vida.
Focado em praticidade e bem-estar, o Únicco está localizado próximo ao Hospital Unimed Vale do Sinos, em Novo Hamburgo. Serão 102 apartamentos de 29 m² a 85 m², lojas e estacionamento em um ambiente projetado para proporcionar qualidade de vida. Oferecerá serviços como restaurante, academia, espaços assistenciais, piscina térmica, terraços compartilhados e enfermagem 24h, além de mais de 20 espaços de convivência.
“Precisamos repensar o envelhecimento. Não basta viver mais, é preciso viver melhor. O futuro da longevidade está em criar soluções que mantenham o bem-estar, a autonomia e a qualidade de vida em cada etapa do envelhecimento. Viver mais tem que valer a pena”, destaca o presidente da Unimed Vale do Sinos, Luis Carlos Melo.
Segundo o sócio-diretor da Andora Construções e Incorporações, Adriano Rihan, a longevidade está mudando e a forma de morar também. “O empreendimento nasce para oferecer uma nova experiência de vida para a geração 60+, baseada em autonomia, convivência, bem-estar e qualidade de vida. O assunto da Economia Prateada tem sido recorrente, em função do envelhecimento da população”, destaca Rihan.
O crescimento está diretamente ligado ao envelhecimento da população brasileira. As pessoas vivem mais, com mais autonomia e expectativas diferentes em relação à longevidade. Existe uma nova geração 60+ que busca bem-estar, experiências, liberdade e relações sociais mais ativas. “Segundo o Censo 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em 12 anos. A estimativa é que, por volta de 2030, o contingente de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil ultrapasse o de crianças e adolescentes até 14 anos.