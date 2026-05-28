Expofeira de Bom Retiro do Sul será realizada em novo local em 2026

A edição 2026 da Expofeira e Dança Bom Retiro marcará um novo momento para os grandes eventos do município de Bom Retiro do Sul. Realizada entre os dias 10 e 14 de junho, dentro das comemorações dos 67 anos do município, a programação ocorrerá no Espaço Multiuso, instalado na área da antiga Calçados Reifer, recentemente incorporada ao patrimônio público municipal.
Com a nova estrutura, a expectativa da Administração Municipal é reunir mais de 30 mil visitantes e consolidar a maior edição da história da Expofeira e Dança Bom Retiro, tornando o evento o segundo maior do município, atrás apenas do tradicional Natal das Águas, realizado na Barragem Eclusa.
A mudança de local representa também uma ampliação significativa na capacidade de receber público, empresas e atrações. O espaço de exposições da Expofeira funcionará em um dos pavilhões do complexo, com aproximadamente 2,6 mil metros quadrados de área construída - dos quais - 2.000 metros serão utilizados para exposição, oferecendo mais conforto, segurança e circulação para visitantes e expositores. A programação contará ainda com praça de alimentação, atrações culturais, espaços voltados ao empreendedorismo e iniciativas ligadas ao agronegócio.
O prefeito de Bom Retiro do Sul, Celso Pazuch, destaca que a nova estrutura amplia ainda mais a expectativa para esta edição. “A expectativa nossa sempre é das melhores, até porque as últimas edições foram sempre sucesso. Agora, com esse novo local, o otimismo aumenta. Esperamos que o público compareça e aproveite um espaço preparado para receber as pessoas com mais segurança, tranquilidade e conforto”, afirma Pazuch.
Além da proposta cultural e artística da Dança Bom Retiro, a programação busca fortalecer o empreendedorismo local e regional, valorizando empresas, produtos e serviços da região. “Queremos aproveitar este momento para convidar toda a população regional a participar de mais esta edição do nosso Dança Bom Retiro. Teremos uma praça de alimentação ampla, expositores apresentando seus produtos e um ambiente preparado para mostrar toda a pujança de Bom Retiro do Sul”, complementa.
A edição 2026 da Expofeira e Dança Bom Retiro marcará um novo momento para os grandes eventos do município de Bom Retiro do Sul. Realizada entre os dias 10 e 14 de junho, dentro das comemorações dos 67 anos do município, a programação ocorrerá no Espaço Multiuso, instalado na área da antiga Calçados Reifer, recentemente incorporada ao patrimônio público municipal.
Com a nova estrutura, a expectativa da Administração Municipal é reunir mais de 30 mil visitantes e consolidar a maior edição da história da Expofeira e Dança Bom Retiro, tornando o evento o segundo maior do município, atrás apenas do tradicional Natal das Águas, realizado na Barragem Eclusa.
A mudança de local representa também uma ampliação significativa na capacidade de receber público, empresas e atrações. O espaço de exposições da Expofeira funcionará em um dos pavilhões do complexo, com aproximadamente 2,6 mil metros quadrados de área construída - dos quais - 2.000 metros serão utilizados para exposição, oferecendo mais conforto, segurança e circulação para visitantes e expositores. A programação contará ainda com praça de alimentação, atrações culturais, espaços voltados ao empreendedorismo e iniciativas ligadas ao agronegócio.
O prefeito de Bom Retiro do Sul, Celso Pazuch, destaca que a nova estrutura amplia ainda mais a expectativa para esta edição. “A expectativa nossa sempre é das melhores, até porque as últimas edições foram sempre sucesso. Agora, com esse novo local, o otimismo aumenta. Esperamos que o público compareça e aproveite um espaço preparado para receber as pessoas com mais segurança, tranquilidade e conforto”, afirma Pazuch.
Além da proposta cultural e artística da Dança Bom Retiro, a programação busca fortalecer o empreendedorismo local e regional, valorizando empresas, produtos e serviços da região. “Queremos aproveitar este momento para convidar toda a população regional a participar de mais esta edição do nosso Dança Bom Retiro. Teremos uma praça de alimentação ampla, expositores apresentando seus produtos e um ambiente preparado para mostrar toda a pujança de Bom Retiro do Sul”, complementa.