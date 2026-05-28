Prefeitura de Garibaldi formaliza cessão de área para ampliação do Senai

A formalização envolve uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados localizada estrategicamente entre as atuais unidades das instituições. A nova configuração espacial tem como objetivo facilitar a logística regional e criar condições para o crescimento da estrutura do Senai.
A necessidade de ampliação da unidade de ensino técnico já havia sido identificada anteriormente durante agendas do programa Rota Fiergs na região. Atualmente, o Centro de Formação Profissional Senai de Garibaldi atende quase mil alunos de cinco municípios.
Participaram do momento importantes lideranças empresariais e industriais, entre elas os vice-presidentes da Fiergs e Ciergs, Clovis Tramontina, Geraldo Alexandrini e Alexandre Guerra, os diretores da entidade Juarez Piva e Gilberto Pedrucci, além do presidente do Conselho Consultivo Integrado Sesi e Senai de Garibaldi, Enio Martinazzo.
A regularização e reorganização da área representam um avanço estratégico para a educação profissional no município, criando as condições necessárias para futuros investimentos, ampliação da capacidade de atendimento e fortalecimento da qualificação de mão de obra regional.