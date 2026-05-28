Nova gestão do hospital de Gravataí faz reunião com a prefeitura

O Hospital Dom João Becker, de Gravataí, e a Secretaria Municipal de Saúde realizaram uma importante reunião para fortalecer a relação institucional e alinhar as prioridades dos próximos meses. O secretário Régis Fonseca, acompanhado de lideranças do órgão municipal, visitou o hospital para dar oficialmente as boas-vindas ao novo superintendente, Henrique Oliveira, e à diretora médica, Marcela Rodriguez. Entre as pautas está o início da Fase 2 da obra da Nova Emergência SUS, que deverá concluir a modernização do atendimento de urgência em Gravataí.
O secretário reafirmou a parceria entre o poder público municipal e a Santa Casa. “A nova governança do hospital terá total apoio do governo municipal e estamos convictos de que o Becker dará um grande salto em qualidade e modernização nos próximos anos. Em parceria, já duplicamos a UTI, construímos a nova emergência SUS e, em breve, se materializará a maior intervenção estrutural dos últimos anos”, afirmou.
Para a nova direção do Dom João Becker, o momento é de retomada de importantes agendas estratégicas. De volta à Santa Casa, Henrique Oliveira assumiu a superintendência do hospital de Gravataí no dia 18 de maio, com foco na qualificação assistencial, modernização dos processos e fortalecimento da sustentabilidade institucional. “Vamos dar seguimento à obra da Emergência SUS e ampliar ainda mais a qualidade do acolhimento aos pacientes. Nossa relação com a secretaria seguirá pautada pela parceria e pelo compromisso com as necessidades da população de Gravataí”, afirma.
Única estrutura hospitalar de média complexidade em Gravataí, o Hospital Dom João Becker é a referência em saúde para uma região em constante expansão, próxima de atingir 500 mil habitantes. Atualmente, o Becker conta com 187 leitos, sendo 142 destinados ao SUS, uma moderna UTI com 20 leitos e um bloco cirúrgico com oito salas recentemente modernizadas. Ao longo de 2025, foram realizadas 141.349 consultas, 10.514 cirurgias, 8.859 internações e 973.421 exames na estrutura hospitalar.
O Hospital Dom João Becker, de Gravataí, e a Secretaria Municipal de Saúde realizaram uma importante reunião para fortalecer a relação institucional e alinhar as prioridades dos próximos meses. O secretário Régis Fonseca, acompanhado de lideranças do órgão municipal, visitou o hospital para dar oficialmente as boas-vindas ao novo superintendente, Henrique Oliveira, e à diretora médica, Marcela Rodriguez. Entre as pautas está o início da Fase 2 da obra da Nova Emergência SUS, que deverá concluir a modernização do atendimento de urgência em Gravataí.
O secretário reafirmou a parceria entre o poder público municipal e a Santa Casa. “A nova governança do hospital terá total apoio do governo municipal e estamos convictos de que o Becker dará um grande salto em qualidade e modernização nos próximos anos. Em parceria, já duplicamos a UTI, construímos a nova emergência SUS e, em breve, se materializará a maior intervenção estrutural dos últimos anos”, afirmou.
Para a nova direção do Dom João Becker, o momento é de retomada de importantes agendas estratégicas. De volta à Santa Casa, Henrique Oliveira assumiu a superintendência do hospital de Gravataí no dia 18 de maio, com foco na qualificação assistencial, modernização dos processos e fortalecimento da sustentabilidade institucional. “Vamos dar seguimento à obra da Emergência SUS e ampliar ainda mais a qualidade do acolhimento aos pacientes. Nossa relação com a secretaria seguirá pautada pela parceria e pelo compromisso com as necessidades da população de Gravataí”, afirma.
Única estrutura hospitalar de média complexidade em Gravataí, o Hospital Dom João Becker é a referência em saúde para uma região em constante expansão, próxima de atingir 500 mil habitantes. Atualmente, o Becker conta com 187 leitos, sendo 142 destinados ao SUS, uma moderna UTI com 20 leitos e um bloco cirúrgico com oito salas recentemente modernizadas. Ao longo de 2025, foram realizadas 141.349 consultas, 10.514 cirurgias, 8.859 internações e 973.421 exames na estrutura hospitalar.