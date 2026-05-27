Santa Cruz do Sul debate estudo sobre impacto de vizinhança

Conforme apresentado na reunião, a previsão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) já consta no Plano Diretor de Santa Cruz do Sul. No entanto, a regulamentação específica do instrumento — incluindo os critérios e procedimentos para sua aplicação — ainda está em tramitação na Câmara de Vereadores. Entre os pontos previstos na proposta está a exigência do EIV para loteamentos com mais de 300 unidades.
O Estudo é um instrumento previsto na legislação urbanística destinado à análise dos possíveis impactos urbanísticos, ambientais, sociais e econômicos decorrentes da implantação, ampliação ou alteração de empreendimentos e atividades com potencial de repercussão sobre a vizinhança. O texto em debate em âmbito municipal foi elaborado a partir de estudos técnicos e discussões conduzidas no âmbito do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (CDUR) e do Centro de Pesquisa e Qualidade Urbana e Rural (Cipur), órgãos que integram o sistema de planejamento urbano do município.
Durante a reunião, representantes do setor manifestaram preocupação com possíveis impactos da regulamentação sobre a tramitação, os prazos de análise e os custos relacionados a novos empreendimentos imobiliários no município. Conforme relataram, alguns projetos de loteamentos e edificações já protocolados junto à prefeitura aguardam definições técnicas e jurídicas relacionadas à regulamentação do EIV. Entre os pontos apresentados ao Executivo, defenderam que o processo tenha critérios objetivos e procedimentos simplificados, buscando evitar maior complexidade na aprovação de projetos.