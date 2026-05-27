Prefeitura de Rio Grande vai escolher empresa para obra na Ilha dos Marinheiros

Quatro empresas participaram do processo licitatório para execução da obra na ponte da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande. Uma delas foi desclassificada porque apresentou um valor muito abaixo do previsto. Agora, o processo está na fase de análise da documentação da empresa vencedora, a Sulcredi Construção Ltda., que já atua no município em outra frente de trabalho,. Caso a análise documental seja pela aprovação, a empresa terá prazo de dois meses para apresentar o projeto executivo, para então iniciar a obra, e mais seis meses para conclusão dos trabalhos.
Conforme explica a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais da prefeitura de Rio Grande, Giovana Trindade, há um anteprojeto proposto pela gestão municipal para a execução dessa obra. “A empresa vencedora poderá propor um projeto executivo em cima desse anteprojeto ou sugerir uma nova proposta”, esclarece.
O valor que colocou a empresa Sulcredi em primeiro lugar na licitação da ponte foi de R$ 2.868 milhões. As outras duas que concorreram e aguardam o resultado final são a Litoral Engenharia Ltda. e a Graxaim Construtora Ltda. Ambas apresentaram o mesmo valor – R$ 2.869.775,30.
A proposta inicial prevê a construção de dois novos pilares ao lado do pilar central que apresentou comprometimento estrutural, em função das últimas enchentes, além da instalação de vigas de sustentação para elevar as duas mesas da ponte que cederam junto à estrutura principal. A contratação integrada da empresa que fará a obra ampliará a sua responsabilidade técnica, permitindo que ela desenvolva estudos específicos para definir a melhor solução de engenharia para a recuperação da ponte.
Quatro empresas participaram do processo licitatório para execução da obra na ponte da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande. Uma delas foi desclassificada porque apresentou um valor muito abaixo do previsto. Agora, o processo está na fase de análise da documentação da empresa vencedora, a Sulcredi Construção Ltda., que já atua no município em outra frente de trabalho,. Caso a análise documental seja pela aprovação, a empresa terá prazo de dois meses para apresentar o projeto executivo, para então iniciar a obra, e mais seis meses para conclusão dos trabalhos.
Conforme explica a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais da prefeitura de Rio Grande, Giovana Trindade, há um anteprojeto proposto pela gestão municipal para a execução dessa obra. “A empresa vencedora poderá propor um projeto executivo em cima desse anteprojeto ou sugerir uma nova proposta”, esclarece.
O valor que colocou a empresa Sulcredi em primeiro lugar na licitação da ponte foi de R$ 2.868 milhões. As outras duas que concorreram e aguardam o resultado final são a Litoral Engenharia Ltda. e a Graxaim Construtora Ltda. Ambas apresentaram o mesmo valor – R$ 2.869.775,30.
A proposta inicial prevê a construção de dois novos pilares ao lado do pilar central que apresentou comprometimento estrutural, em função das últimas enchentes, além da instalação de vigas de sustentação para elevar as duas mesas da ponte que cederam junto à estrutura principal. A contratação integrada da empresa que fará a obra ampliará a sua responsabilidade técnica, permitindo que ela desenvolva estudos específicos para definir a melhor solução de engenharia para a recuperação da ponte.