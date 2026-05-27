Olivas de Gramado comemora supersafra, 220% maior do que a realizada em 2025

A colheita de azeitonas da safra 2026 foi especial para o Olivas de Gramado, na Serra Gaúcha. O empreendimento serrano atingiu um marco histórico de produtividade, superando todas as safras anteriores, iniciada em 2020. Após 60 dias de trabalho nos seus pomares, a empresa colheu em torno de 80 toneladas da fruta de seis variedades diferentes, nos mais de 12.600 pés de oliveiras, cultivados em uma área de 29 hectares.
O volume é 220% maior do que o ciclo de 2025, que foi de 25 mil quilos. A supersafra resultou em mais de 10 mil litros de azeite extravirgem de alta qualidade- extraídos no lagar próprio- que serão utilizados na produção das linhas especiais de azeites aromatizados e no Terroir Serrano, rótulo premiado em mais de dez importantes concursos internacionais.
As etapas de manejo do olival realizadas com precisão, somadas às condições climáticas favoráveis, além do profissionalismo e dedicação de toda equipe de colheita e extração, foram os fatores determinantes para o avanço expressivo na produção de azeite neste ano no empreendimento gramadense. “Após dois anos de safras comprometidas em razão das adversidades climáticas, em 2026 tivemos um recorde absoluto na quantidade de frutos colhidos, não somente aqui no Olivas de Gramado, mas na grande maioria dos olivais do Rio Grande do Sul”, comemora o CEO e mestre lagareiro do Olivas de Gramado, André Bertolucci.
“Este crescimento é de grande importância para a abertura de novos mercados, para a consolidação do azeite brasileiro, não somente pela já comprovada qualidade, mas também pelo fato de chegar à mesa de um número bem mais expressivo de consumidores”, acrescenta Bertolucci.
A colheita de azeitonas da safra 2026 foi especial para o Olivas de Gramado, na Serra Gaúcha. O empreendimento serrano atingiu um marco histórico de produtividade, superando todas as safras anteriores, iniciada em 2020. Após 60 dias de trabalho nos seus pomares, a empresa colheu em torno de 80 toneladas da fruta de seis variedades diferentes, nos mais de 12.600 pés de oliveiras, cultivados em uma área de 29 hectares.
O volume é 220% maior do que o ciclo de 2025, que foi de 25 mil quilos. A supersafra resultou em mais de 10 mil litros de azeite extravirgem de alta qualidade- extraídos no lagar próprio- que serão utilizados na produção das linhas especiais de azeites aromatizados e no Terroir Serrano, rótulo premiado em mais de dez importantes concursos internacionais.
As etapas de manejo do olival realizadas com precisão, somadas às condições climáticas favoráveis, além do profissionalismo e dedicação de toda equipe de colheita e extração, foram os fatores determinantes para o avanço expressivo na produção de azeite neste ano no empreendimento gramadense. “Após dois anos de safras comprometidas em razão das adversidades climáticas, em 2026 tivemos um recorde absoluto na quantidade de frutos colhidos, não somente aqui no Olivas de Gramado, mas na grande maioria dos olivais do Rio Grande do Sul”, comemora o CEO e mestre lagareiro do Olivas de Gramado, André Bertolucci.
“Este crescimento é de grande importância para a abertura de novos mercados, para a consolidação do azeite brasileiro, não somente pela já comprovada qualidade, mas também pelo fato de chegar à mesa de um número bem mais expressivo de consumidores”, acrescenta Bertolucci.