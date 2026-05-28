Hospital Universitário realiza mutirão de laqueaduras em Canoas

O Hospital Universitário de Canoas (HU) promoverá, entre quarta-feira (27) e domingo (31), um mutirão de cirurgias de laqueadura com o objetivo de zerar a fila interna do procedimento na instituição. Ao todo, serão realizadas 200 cirurgias em cinco dias, com atendimentos simultâneos em quatro salas cirúrgicas.
A iniciativa é realizada pela Associação Saúde em Movimento (ASM), gestora do Hospital Universitário, com apoio da Prefeitura de Canoas, do Grupo Hospitalar Conceição e do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. Além das pacientes da fila interna do HU, também serão disponibilizadas vagas para a regulação estadual, contribuindo para a redução da demanda em todo o Rio Grande do Sul.
Em março deste ano, 253 mulheres aguardavam pela cirurgia de laqueadura na fila interna do hospital. Com a ampliação da capacidade cirúrgica e a abertura de novas salas, esse número já foi reduzido para 75 pacientes, representando uma queda superior a 72%.
A superintendente hospitalar da ASM e responsável pelo HU, Tatiani Pacheco, destaca a importância da ação para garantir mais agilidade e acesso ao procedimento. Segundo ela, muitas pacientes aguardam anos pela cirurgia e, durante esse período, podem enfrentar uma nova gestação sem planejamento. Dessa forma, Pacheco acredita que, com a ampliação do acesso, é possível assegurar mais rapidez no atendimento e fortalecer o direito das mulheres ao planejamento familiar, assim como ao cuidado com a própria saúde.
Durante o mutirão, serão realizadas 40 cirurgias por dia. As pacientes já começaram a ser contatadas desde a semana passada pelos canais oficiais do Hospital Universitário para agendamento das consultas e realização dos exames pré-operatórios.