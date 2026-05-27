IFRS de Erechim abre 64 vagas para cursos no segundo semestre de 2026

Estão abertas até o dia 7 de junho de 2026 as inscrições para transferência estudantil e ingresso de diplomado em cursos gratuitos do Campus Erechim do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). No total, há 64 vagas disponíveis para ingresso no segundo semestre deste ano, em quatro cursos de graduação e quatro técnicos subsequentes.
Podem solicitar a transferência estudantes do IFRS (transferência interna) ou de outra instituição de ensino (externa). Já do ingresso de diplomado podem participar portadores de diploma de curso superior em qualquer área.
As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, ao qual devem ser anexados os documentos necessários conforme a modalidade da vaga: transferência externa, transferência interna ou ingresso de diplomado. As vagas serão preenchidas de acordo com os critérios da organização didática do IFRS.
No total, oito cursos têm vagas disponíveis para o próximo semestre deste ano. Administração noturno, Engenharia Mecânica, Técnico em Modelagem do Vestuário noturno, Tecnologia em Design de Moda noturno e Técnico em Agroindústria noturno, possuem 10 vagas cada. Já o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas noturno, possui 04 vagas disponíveis. Para o Técnico em Mecânica noturno e o Técnico em Vendas noturno, foram separadas 05 vagas cada.
A publicação do resultado está marcada para o dia 30 de junho, no site oficial do IFRS campus de Erechim. Para quem for aprovado, as matrículas acontecem nos dias 16 e 17 de julho, com início das aulas marcado para o dia 27 do mesmo mês.