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Publicada em 25 de Maio de 2026 às 18:48

Programa de crédito em Taquara ainda tem R$ 1 milhão disponíveis

O programa faz parte da iniciativa da prefeitura Prospera Taquara e já atendeu 15 empresas do município

O programa faz parte da iniciativa da prefeitura Prospera Taquara e já atendeu 15 empresas do município

Alan Jr. Silva/Prefeitura de Taquara/Divulgação/Cidades
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Maria Vitória Marca
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A prefeitura de Taquara, junto a RS Garanti e a cooperativa Sicredi Caminho das Águas, criou o programa de crédito CrediTaq. Desde o início da iniciativa, mais de R$ 529 mil foram liberados para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários do município. O programa é vinculado ao Prospera Taquara e atendeu 15 empresas do município, além disso conta com aproximadamente R$ 1 milhão disponível para novas operações de crédito.
A prefeitura de Taquara, junto a RS Garanti e a cooperativa Sicredi Caminho das Águas, criou o programa de crédito CrediTaq. Desde o início da iniciativa, mais de R$ 529 mil foram liberados para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários do município. O programa é vinculado ao Prospera Taquara e atendeu 15 empresas do município, além disso conta com aproximadamente R$ 1 milhão disponível para novas operações de crédito.
A linha de financiamento foi criada para ampliar o acesso ao crédito com taxas reduzidas, permitindo investimentos, reorganização financeira e fortalecimento das atividades empresariais no município. A prefeita Sirlei Silveira afirmou que os números demonstram a adesão dos empreendedores ao programa. De acordo com ela, o CrediTaq foi criado para facilitar o acesso ao crédito e os recursos liberados representam investimento direto na economia local, assim como mostram que as empresas estão buscando ampliar e fortalecer seus negócios.
O programa oferece financiamentos de até R$ 75 mil por CNPJ, com parcelamento em até 36 vezes e possibilidade de carência de dois meses. A taxa de juros é de 1,59% ao mês. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o crédito pode ser utilizado tanto para investimentos quanto para reorganização de dívidas empresariais com juros maiores. Nesse modelo, o valor contratado é direcionado para a quitação da operação anterior, permitindo ao empresário migrar para uma taxa reduzida.

O CrediTaq integra um dos dez eixos do programa Prospera Taquara, voltado ao desenvolvimento econômico e à ampliação de oportunidades para empreendedores do município.

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