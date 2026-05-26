Pesquisa em Frederico Westphalen foca em economia criativa

O projeto de pesquisa “Estudo e mapeamento das atividades criativas e culturais no município de Frederico Westphalen/RS”, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no campus Frederico Westphalen propõe um levantamento detalhado sobre o perfil de profissionais e microempresas que atuam no setor da indústria criativa na cidade. A iniciativa integra o conhecimento acadêmico à realidade da comunidade, com foco no fortalecimento da economia local e no desenvolvimento social.
O estudo parte da existência de mais de duas mil pequenas empresas em Frederico Westphalen e busca compreender como a indústria criativa se insere nesse ecossistema empreendedor. A proposta está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, voltado ao trabalho decente e ao crescimento econômico.
Coordenado pela professora Fabiana Pereira, do Departamento de Ciências da Comunicação, o projeto pretende identificar os empreendimentos ligados à cultura e à criatividade, além de compreender suas dinâmicas de atuação. Segundo a pesquisadora, a universidade desempenha um papel fundamental no fortalecimento desses profissionais e na construção de alternativas para transformar criatividade e cultura em fontes sustentáveis de renda.
A pesquisa será desenvolvida em etapas que articulam levantamento institucional e investigação direta com os produtores culturais do município. Inicialmente, estudantes envolvidos no projeto já buscaram informações junto à prefeitura municipal e à Associação Cultural Atena, tendo ainda que fazer contato com o Conselho Municipal de Cultura, com o objetivo de identificar associações, coletivos e profissionais já cadastrados em órgãos públicos.
Na segunda fase, a equipe realizará o trabalho de campo para coletar informações específicas sobre os produtos e serviços oferecidos pelos profissionais da economia criativa local. A proposta é criar um banco de dados que amplie a visibilidade desses trabalhadores e facilite futuras parcerias, contratações e oportunidades de negócio. Além disso, o estudo pretende analisar como esses profissionais utilizam ferramentas digitais e quais são seus principais processos de comunicação e divulgação.
O projeto de pesquisa “Estudo e mapeamento das atividades criativas e culturais no município de Frederico Westphalen/RS”, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no campus Frederico Westphalen propõe um levantamento detalhado sobre o perfil de profissionais e microempresas que atuam no setor da indústria criativa na cidade. A iniciativa integra o conhecimento acadêmico à realidade da comunidade, com foco no fortalecimento da economia local e no desenvolvimento social.
O estudo parte da existência de mais de duas mil pequenas empresas em Frederico Westphalen e busca compreender como a indústria criativa se insere nesse ecossistema empreendedor. A proposta está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, voltado ao trabalho decente e ao crescimento econômico.
Coordenado pela professora Fabiana Pereira, do Departamento de Ciências da Comunicação, o projeto pretende identificar os empreendimentos ligados à cultura e à criatividade, além de compreender suas dinâmicas de atuação. Segundo a pesquisadora, a universidade desempenha um papel fundamental no fortalecimento desses profissionais e na construção de alternativas para transformar criatividade e cultura em fontes sustentáveis de renda.
A pesquisa será desenvolvida em etapas que articulam levantamento institucional e investigação direta com os produtores culturais do município. Inicialmente, estudantes envolvidos no projeto já buscaram informações junto à prefeitura municipal e à Associação Cultural Atena, tendo ainda que fazer contato com o Conselho Municipal de Cultura, com o objetivo de identificar associações, coletivos e profissionais já cadastrados em órgãos públicos.
Na segunda fase, a equipe realizará o trabalho de campo para coletar informações específicas sobre os produtos e serviços oferecidos pelos profissionais da economia criativa local. A proposta é criar um banco de dados que amplie a visibilidade desses trabalhadores e facilite futuras parcerias, contratações e oportunidades de negócio. Além disso, o estudo pretende analisar como esses profissionais utilizam ferramentas digitais e quais são seus principais processos de comunicação e divulgação.