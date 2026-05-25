Simulador de capotamento será instalado em praça de Canela

A prefeitura de Canela promoverá, na próxima semana, uma ação educativa voltada à conscientização sobre segurança no trânsito. A atividade será realizada entre os dias 27 e 29 de maio, das 9h às 11h e das 13h às 16h. A população poderá participar de uma experiência com simulador de capotamento na Praça João Corrêa, compreendendo, na prática, os riscos envolvidos em sinistros de trânsito.
Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Fiscalização, o objetivo da ação educativa é conscientizar a comunidade, principalmente, sobre a importância do uso do cinto de segurança e do posicionamento adequado de objetos no interior do veículo. O simulador ficará disponível para quem passar pelo local e tiver interesse, possa entrar no veículo e ter a experiência real de uma situação de capotamento, entendendo o risco que corre por não manter os cuidados indicados.
O comandante do Corpo de Bombeiros de Canela, tenente Miguel de Souza, esclarece que durante um capotamento, quatro tipos de impacto são verificados: o carro contra um objeto fixo, o corpo contra o carro, os órgãos contra o corpo humano, e os objetos soltos no interior do veículo contra os ocupantes. Segundo ele, esses impactos podem causar sequelas ou até mesmo a morte dos ocupantes do veículo, e serão demonstrados através do simulador.
A prefeitura de Canela promoverá, na próxima semana, uma ação educativa voltada à conscientização sobre segurança no trânsito. A atividade será realizada entre os dias 27 e 29 de maio, das 9h às 11h e das 13h às 16h. A população poderá participar de uma experiência com simulador de capotamento na Praça João Corrêa, compreendendo, na prática, os riscos envolvidos em sinistros de trânsito.
Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Fiscalização, o objetivo da ação educativa é conscientizar a comunidade, principalmente, sobre a importância do uso do cinto de segurança e do posicionamento adequado de objetos no interior do veículo. O simulador ficará disponível para quem passar pelo local e tiver interesse, possa entrar no veículo e ter a experiência real de uma situação de capotamento, entendendo o risco que corre por não manter os cuidados indicados.
O comandante do Corpo de Bombeiros de Canela, tenente Miguel de Souza, esclarece que durante um capotamento, quatro tipos de impacto são verificados: o carro contra um objeto fixo, o corpo contra o carro, os órgãos contra o corpo humano, e os objetos soltos no interior do veículo contra os ocupantes. Segundo ele, esses impactos podem causar sequelas ou até mesmo a morte dos ocupantes do veículo, e serão demonstrados através do simulador.