Praça de Capão da Canoa vai receber R$ 750 mil em obras

Um dos principais espaços públicos de convivência de Capão da Canoa passará por um processo de revitalização. A Praça Flávio Boianovski, localizada na rua de mesmo nome, na Zona Nova, será requalificada no trecho entre a avenida Paraguassú e a rua Peri, em um projeto que prevê novos ambientes de uso coletivo, ampliação das áreas verdes, instalação de equipamentos urbanos e melhorias paisagísticas. O investimento previsto é de R$ 750 mil.

Tradicional ponto de encontro de moradores e veranistas, a Praça Flávio Boianovski se destaca pela intensa circulação de pessoas, especialmente durante o verão. Frequentada por famílias, grupos de amigos e visitantes de diferentes idades, a área está associada a hábitos característicos do litoral gaúcho, como rodas de chimarrão, caminhadas e encontros ao longo do dia.

A revitalização será promovida pela Nazale Incorporadora, por meio de um Termo de Cooperação celebrado com a Prefeitura de Capão da Canoa. As obras têm início previsto para 2027, com conclusão no mesmo ano. A proposta contempla a reorganização dos espaços da praça e a criação de diferentes áreas voltadas ao convívio e à permanência das pessoas.

Entre as intervenções previstas estão percursos para caminhada, áreas de descanso com ombrelones, espaços destinados à leitura e relaxamento, chimarródromos cobertos por pérgulas, pet place, arquibancada, lounge e mobiliário urbano contemporâneo. O planejamento também inclui paisagismo com preservação de espécies já existentes, ampliação da vegetação e implantação de um chafariz em arcos.