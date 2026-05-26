Ambulatório de Feridas Complexas é inaugurado em Pelotas

Nesta quinta-feira (21), a Secretaria de Saúde de Pelotas realizou a inauguração oficial da primeira base central de Serviço de Atenção às Feridas Complexas (SAFC), no Centro de Especialidades de Pelotas, na rua Voluntários da Pátria, 1428. O atendimento será voltado para pacientes com feridas de difícil cicatrização, como as associadas a doenças crônicas, contando com consultórios de avaliação, salas de procedimento e estrutura voltada ao acompanhamento longitudinal desses pacientes.
Pelotas já contava com este tipo de acompanhamento especializado desde 2023, a partir de telematriciamento, de forma descentralizada, fazendo uso de uma equipe móvel e em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A partir de agora, a estrutura será utilizada para ampliar a resolutividade dos casos e organizar o fluxo assistencial destes pacientes. O serviço à distância seguirá ativo, assim como o suporte técnico às equipes das UBS, incluindo discussão de casos, orientações terapêuticas e acompanhamento compartilhado dos pacientes.
Conforme o prefeito Fernando Marroni, a implantação deste serviço busca a qualificação da assistência e a redução de complicações e internações.
Os casos mais frequentes são os relacionados a doenças como diabetes mellitus, insuficiência venosa, doença arterial periférica e lesões por pressão. Nessas situações, há um elevado impacto clínico e social, o que pode acarretar o aumento de internações, risco de infecções, amputações evitáveis e perda de funcionalidade, evidenciando a importância da implementação do serviço.
“Após percebermos essa demanda na cidade, buscamos a construção deste serviço estruturado, de qualidade e especializado em feridas complexas para alcançarmos a toda comunidade que necessita do atendimento, dessa forma, promovendo qualidade de vida”, afirmou a enfermeira especialista em enfermagem dermatológica Lilian Rubira, idealizadora do ambulatório.
Os encaminhamentos seguirão no formato padrão de telematriciamento: após o envio do caso pelas equipes da Atenção Primária, será realizada a classificação de risco pela equipe técnica do serviço, definindo a necessidade de acompanhamento presencial na base central.
A nova estrutura do SAFC representa um importante papel na formação acadêmica da área da saúde do município. Em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), por meio do projeto Amor à Pele, a base central servirá como um espaço de ensino, extensão e troca de conhecimento voltado ao cuidado de pessoas com feridas de maior complexidade. O ambulatório também servirá como campo de estágio final para estudantes do curso de enfermagem, fortalecendo a integração entre ensino e serviço dentro da rede pública municipal.