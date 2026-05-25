Xangri-Lá é único município do RS a oferecer consulta urbanística online

A Plataforma de Gestão e Planejamento Urbano de Xangri-Lá produziu 20.345 estudos de viabilidade construtiva entre junho de 2025 e maio de 2026. O número consolida a ferramenta como referência para arquitetos, engenheiros, empreendedores e cidadãos que buscam informações sobre o que pode ser construído em cada um dos 30 mil lotes imobiliários do município. Xangri-Lá é o único município no Rio Grande do Sul a oferecer esse tipo de consulta urbanística online. A plataforma está disponível gratuitamente em www.ospa.place/xangrila
.
No período, a plataforma registrou 6.779 acessos e 646 usuários de Xangri-Lá e região litorânea cadastrados que, a partir de suas avaliações, proporcionaram o NPS (Net Promoter Score, métrica global usada para medir o grau de satisfação) excelente. “A média de mais de três estudos por acesso mostra que os usuários não apenas consultam a plataforma, mas realizam análises técnicas aprofundadas”, diz Flávia Tissot, diretora da Ospa Place, plataforma responsável pelo desenvolvimento da ferramenta.
O Mapa de Consulta Urbana de Xangri-lá fornece gratuitamente informações sobre potencial construtivo, usos permitidos, parâmetros urbanísticos, legislação ambiental e dados demográficos. Com poucos cliques, qualquer pessoa consegue simular projetos, exportar documentos técnicos e gerar relatórios em PDF. Dentre as informações mais acessadas destacam-se as relativas a zoneamento e legislação urbanística, cadastros e loteamentos, demografia e meio ambiente.
"Antes, muitas pessoas não investiam em Xangri-Lá por medo. Não sabiam o que podiam construir, quais eram as regras aplicadas a cada terreno, se estavam em área de preservação, entre outros. Essa insegurança travava decisões", afirma Flávia. "Agora, qualquer pessoa acessa essas informações de forma transparente e instantânea".
Segundo Luiz Alberto de Moura Cabelleira, secretário do Planejamento e Meio Ambiente de Xangri-lá, a ferramenta mudou a relação entre a prefeitura e os cidadãos. "Democratizamos o acesso à informação. O que antes levava dias ou exigia conhecimento técnico específico hoje está disponível para todos. Isso fortalece a confiança no município e estimula o desenvolvimento responsável."
A prefeitura já trabalha na expansão da plataforma. Novas camadas de dados estão sendo desenvolvidas, a fim de que todas as secretarias do município sejam inseridas na ferramenta. O objetivo é mapear o crescimento da cidade em tempo real e oferecer informações integradas sobre infraestrutura, serviços públicos, mobilidade e meio ambiente.