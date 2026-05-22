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Publicada em 22 de Maio de 2026 às 13:25

Confirma a agenda de eventos no Interior de 25 a 31 de maio

Dia do Desafio em Bento Gonçalves acontece na próxima quarta, com aulas de danças gratuitas na sede municipal do Sesc

Dia do Desafio em Bento Gonçalves acontece na próxima quarta, com aulas de danças gratuitas na sede municipal do Sesc

SescRS/Divulgação/Cidades
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Maria Vitória Marca
Maria Vitória Marca
O Interior gaúcho se prepara para mais uma semana cheia de eventos. A área gastronômica, mais uma vez, é destaque, feiras espalhadas pelos Vales do Sinos e do Caí. Confira aqui algumas das atrações programadas entre os dias 25 e 31 de maio.
O Interior gaúcho se prepara para mais uma semana cheia de eventos. A área gastronômica, mais uma vez, é destaque, feiras espalhadas pelos Vales do Sinos e do Caí. Confira aqui algumas das atrações programadas entre os dias 25 e 31 de maio.
Feira do Mel, Rosca e Nata - Ivoti
Evento fica aberto das 9h às 18h, no Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti | Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
Evento fica aberto das 9h às 18h, no Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
Com entrada gratuita, a 19ª Feira do Mel, Rosca e Nata iniciou no fim de semana passado e retomará a programação na sexta, sábado e domingo, dia 29, 30 e 31 de maio no Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti. O evento reúne comerciantes de produtos artesanais, com a degustação de mel e derivados, assim como uma praça de alimentação com pratos variados, de hambúrguer a galeto e espetinhos de morango. A feira fica aberta das 9h às 18h e também conta com apresentações culturais, além de outros atrativos como o Trenzinho Rosquito, um passeio de trem no espaço do evento.  
Dia do Desafio - Bento Gonçalves 
Dia do Desafio em Bento Gonçalves acontece na próxima quarta, com aulas de danças gratuitas na sede municipal do Sesc | SescRS/Divulgação/Cidades
Dia do Desafio em Bento Gonçalves acontece na próxima quarta, com aulas de danças gratuitas na sede municipal do Sesc SescRS/Divulgação/Cidades
Na Serra Gaúcha, o Sesc de Bento Gonçalves promove um dia com programação gratuita voltada à promoção da saúde, com atividades que acontecem no dia 27 de maio das 6h às 20h em escolas, academias, empresas e entidades da cidade. A ideia é promover o exercício físico com uma caminhada orientada na Praça Centenário, às 9h e duas aulas de dança do grupo Maturidade Ativa na sede do Sesc, às 14h e às 15h. Além disso, o evento organiza um treino com saída da Praça Achyles Mincarone, às 19h, com percurso de 5,9 quilômetros no qual os participantes receberão camiseta, medalha, hidratação e frutas. 
Circuito Sesc de Literatura com o escritor guarani, Olívio Jekupé - Ijuí 
Ijuí recebe o escritor pelo Circuito Sesc de Literatura no Teatro Sesc de Ijuí, às 19h | SescRS/Divulgação/Cidades
Ijuí recebe o escritor pelo Circuito Sesc de Literatura no Teatro Sesc de Ijuí, às 19h SescRS/Divulgação/Cidades
No domingo (31), o município de Ijuí, no noroeste do Estado, recebe o escritor Olívio Jekupé para o Circuito Sesc de Literatura. A programação inicia às 19h no Teatro do Sesc Ijuí, na rua Crisanto Leite, número 202 e possui entrada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. O autor é natural do Paraná e possui obras tanto em português e guarani, com alguns destaques sendo “Ajuda do Saci – Kamba’i”, “A mulher que virou Urutau” e “O presente de Jaxy Jatere”. 
Festa da Bergamota e Flores - São Sebastião do Caí
 
23ª edição do evento inicia no dia 29 de maio e vai até dia 7 de junho | Prefeitura de São Sebastião do Caí/Divulgação/Cidades
23ª edição do evento inicia no dia 29 de maio e vai até dia 7 de junho Prefeitura de São Sebastião do Caí/Divulgação/Cidades
A 23ª edição da Festa da Bergamota inicia nesta sexta-feira (29) e vai até domingo, 7 de junho. O evento reúne shows nacionais, atrações regionais, junto a gastronomia local e agricultura familiar no Parque Centenário de São Sebastião do Caí. A abertura da festa acontece na sexta, às 17h e terá entrada gratuita. Alguns shows nacionais que se destacam são do cantor sertanejo Murilo Hoff, no domingo, e da banda de pagode Menos é Mais, na quinta, 4 de junho. 
Paleta Atlântida - Estrela
Primeira edição do Paleta Atlântida em Estrela acontece no dia 30 de maio, a partir das 11 horas | Cofilms/Divulgação/Cidades
Primeira edição do Paleta Atlântida em Estrela acontece no dia 30 de maio, a partir das 11 horas Cofilms/Divulgação/Cidades
No dia 30 de maio, Estrela recebe a 1ª edição do Paleta Atlântida, evento que acontece anualmente desde 2017 em Xangri-Lá e passou, também, a ter edições em Porto Alegre. A programação reúne assadores de churrasco, além de atrações musicais. Na nova edição no Vale do Taquari, são três categorias de ingressos disponíveis. Como visitante, é possível acessar a área de shows no palco principal e de food trucks de forma gratuita.
Para quem quer degustar o open bar e food do festival, é possível adquirir o camarote, com valores entre R$120 e R$260. Para quem quiser participar da competição de Melhor Paleta de cordeiro é necessário adquirir o ingresso Trio de Assadores, no valor de R$360, no qual cada trio receberá um metro de churrasqueira, 8 quilos de carvão, além de um kit assador do Paleta Atlântida. A edição inicia às 11 horas e acontece na Rua Bruno Schwertner, no Centro do município. 
Espetáculo “Peça Única” - Canoas
Na quarta-feira Canoas recebe o espetáculo "Peça Única" pelo circuito nacional do projeto Palco Giratório Sesc | SescRS/Divulgação/Cidades
Na quarta-feira Canoas recebe o espetáculo "Peça Única" pelo circuito nacional do projeto Palco Giratório Sesc SescRS/Divulgação/Cidades
Nesta quarta-feira (27), Canoas recebe o espetáculo “Peça Única”, pelo circuito nacional do projeto Palco Giratório Sesc. A apresentação é da companhia House of Hands Up MS, do Mato Grosso do Sul e acontecerá no Teatro do Sesc, na Avenida Guilherme Schell, 5340, com ingressos a partir de R$ 15. O coletivo é pioneiro no ballroom de MS e propõe uma apresentação marcada pelo improviso e experimentação. 
Exposição “Vínculos: O que nos constitui” - Ijuí
Exposição tem entrada gratuita com horário de funcionamento das 9h às 20h durante a semana e aos finais de semana das 8h às 12h | SescRS/Divulgação/Cidades
Exposição tem entrada gratuita com horário de funcionamento das 9h às 20h durante a semana e aos finais de semana das 8h às 12h SescRS/Divulgação/Cidades
A unidade do Sesc em Ijuí recebe até o dia 30 de maio, a exposição coletiva “Vínculos: O que nos constitui”, promovida pela Associação dos Artistas Visuais de Ijuí (AAVI). A entrada é gratuita, e fica aberta das 9h às 20h de segunda a sexta-feira, já nos sábados das 8h às 12h. A mostra possui obras que procuram destacar diferentes perspectivas artísticas sobre temas ligados à identidade, às memórias afetivas e às conexões humanas. 
1ª Noite Cultural dos Museus de Taquara
Primeira edição do evento acontece no sábado com roteiro que passa pelos quatro museus da cidade | Prefeitura de Taquara/Divulgação/Cidades
Primeira edição do evento acontece no sábado com roteiro que passa pelos quatro museus da cidade Prefeitura de Taquara/Divulgação/Cidades
No sábado (30), a prefeitura de Taquara organizará a 1ª Noite Cultural dos Museus. O evento busca reunir história, cultura e experiências imersivas em diferentes espaços culturais do município. O objetivo da ação é valorizar a história da região, com um roteiro que contemplará os quatro museus do município: Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (MARSUL), Museu Histórico Abraham e Mary Harder, assim como o Museu de História da Tecnologia Harald Alberto Bauer (Museu do Cimol). O evento inicia às 19h e, para participar, era necessário se inscrever gratuitamente no site da prefeitura. 
Concerto “Som Brasil” - Garibaldi
Concerto tem direção artística do maestro Luiz Carlos Zeni Jr e participação especial do solista pernanbucano Silas Isidio | Hugo Araujo/Divulgação/Cidades
Concerto tem direção artística do maestro Luiz Carlos Zeni Jr e participação especial do solista pernanbucano Silas Isidio Hugo Araujo/Divulgação/Cidades
A Orquestra Municipal de Garibaldi apresenta no domingo (31), às 20 horas, o concerto Som Brasil. A apresentação acontece no Clube Integração com entrada franca. A apresentação tem direção artística do maestro Luiz Carlos Zeni Jr e participação especial do solista pernambucano Silas Isidio. O repertório percorre obras de nomes como Tom Jobim, Aldir Blanc e Ary Barroso, a fim de reafirmar a relevância da cultura musical brasileira.

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