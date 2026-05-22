Confirma a agenda de eventos no Interior de 25 a 31 de maio

O Interior gaúcho se prepara para mais uma semana cheia de eventos. A área gastronômica, mais uma vez, é destaque, feiras espalhadas pelos Vales do Sinos e do Caí. Confira aqui algumas das atrações programadas entre os dias 25 e 31 de maio.

Feira do Mel, Rosca e Nata - Ivoti

Evento fica aberto das 9h às 18h, no Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades

Com entrada gratuita, a 19ª Feira do Mel, Rosca e Nata iniciou no fim de semana passado e retomará a programação na sexta, sábado e domingo, dia 29, 30 e 31 de maio no Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti. O evento reúne comerciantes de produtos artesanais, com a degustação de mel e derivados, assim como uma praça de alimentação com pratos variados, de hambúrguer a galeto e espetinhos de morango. A feira fica aberta das 9h às 18h e também conta com apresentações culturais, além de outros atrativos como o Trenzinho Rosquito, um passeio de trem no espaço do evento.

Dia do Desafio - Bento Gonçalves

Dia do Desafio em Bento Gonçalves acontece na próxima quarta, com aulas de danças gratuitas na sede municipal do Sesc SescRS/Divulgação/Cidades

Na Serra Gaúcha, o Sesc de Bento Gonçalves promove um dia com programação gratuita voltada à promoção da saúde, com atividades que acontecem no dia 27 de maio das 6h às 20h em escolas, academias, empresas e entidades da cidade. A ideia é promover o exercício físico com uma caminhada orientada na Praça Centenário, às 9h e duas aulas de dança do grupo Maturidade Ativa na sede do Sesc, às 14h e às 15h. Além disso, o evento organiza um treino com saída da Praça Achyles Mincarone, às 19h, com percurso de 5,9 quilômetros no qual os participantes receberão camiseta, medalha, hidratação e frutas.

Circuito Sesc de Literatura com o escritor guarani, Olívio Jekupé - Ijuí

Ijuí recebe o escritor pelo Circuito Sesc de Literatura no Teatro Sesc de Ijuí, às 19h SescRS/Divulgação/Cidades

No domingo (31), o município de Ijuí, no noroeste do Estado, recebe o escritor Olívio Jekupé para o Circuito Sesc de Literatura. A programação inicia às 19h no Teatro do Sesc Ijuí, na rua Crisanto Leite, número 202 e possui entrada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. O autor é natural do Paraná e possui obras tanto em português e guarani, com alguns destaques sendo “Ajuda do Saci – Kamba’i”, “A mulher que virou Urutau” e “O presente de Jaxy Jatere”.

Festa da Bergamota e Flores - São Sebastião do Caí

23ª edição do evento inicia no dia 29 de maio e vai até dia 7 de junho Prefeitura de São Sebastião do Caí/Divulgação/Cidades

A 23ª edição da Festa da Bergamota inicia nesta sexta-feira (29) e vai até domingo, 7 de junho. O evento reúne shows nacionais, atrações regionais, junto a gastronomia local e agricultura familiar no Parque Centenário de São Sebastião do Caí. A abertura da festa acontece na sexta, às 17h e terá entrada gratuita. Alguns shows nacionais que se destacam são do cantor sertanejo Murilo Hoff, no domingo, e da banda de pagode Menos é Mais, na quinta, 4 de junho.

Paleta Atlântida - Estrela

Primeira edição do Paleta Atlântida em Estrela acontece no dia 30 de maio, a partir das 11 horas Cofilms/Divulgação/Cidades

No dia 30 de maio, Estrela recebe a 1ª edição do Paleta Atlântida, evento que acontece anualmente desde 2017 em Xangri-Lá e passou, também, a ter edições em Porto Alegre. A programação reúne assadores de churrasco, além de atrações musicais. Na nova edição no Vale do Taquari, são três categorias de ingressos disponíveis. Como visitante, é possível acessar a área de shows no palco principal e de food trucks de forma gratuita.

Para quem quer degustar o open bar e food do festival, é possível adquirir o camarote, com valores entre R$120 e R$260. Para quem quiser participar da competição de Melhor Paleta de cordeiro é necessário adquirir o ingresso Trio de Assadores, no valor de R$360, no qual cada trio receberá um metro de churrasqueira, 8 quilos de carvão, além de um kit assador do Paleta Atlântida. A edição inicia às 11 horas e acontece na Rua Bruno Schwertner, no Centro do município.

Espetáculo “Peça Única” - Canoas

Na quarta-feira Canoas recebe o espetáculo "Peça Única" pelo circuito nacional do projeto Palco Giratório Sesc SescRS/Divulgação/Cidades

Nesta quarta-feira (27), Canoas recebe o espetáculo “Peça Única”, pelo circuito nacional do projeto Palco Giratório Sesc. A apresentação é da companhia House of Hands Up MS, do Mato Grosso do Sul e acontecerá no Teatro do Sesc, na Avenida Guilherme Schell, 5340, com ingressos a partir de R$ 15. O coletivo é pioneiro no ballroom de MS e propõe uma apresentação marcada pelo improviso e experimentação.

Exposição “Vínculos: O que nos constitui” - Ijuí

Exposição tem entrada gratuita com horário de funcionamento das 9h às 20h durante a semana e aos finais de semana das 8h às 12h SescRS/Divulgação/Cidades

A unidade do Sesc em Ijuí recebe até o dia 30 de maio, a exposição coletiva “Vínculos: O que nos constitui”, promovida pela Associação dos Artistas Visuais de Ijuí (AAVI). A entrada é gratuita, e fica aberta das 9h às 20h de segunda a sexta-feira, já nos sábados das 8h às 12h. A mostra possui obras que procuram destacar diferentes perspectivas artísticas sobre temas ligados à identidade, às memórias afetivas e às conexões humanas.

1ª Noite Cultural dos Museus de Taquara

Primeira edição do evento acontece no sábado com roteiro que passa pelos quatro museus da cidade Prefeitura de Taquara/Divulgação/Cidades

No sábado (30), a prefeitura de Taquara organizará a 1ª Noite Cultural dos Museus. O evento busca reunir história, cultura e experiências imersivas em diferentes espaços culturais do município. O objetivo da ação é valorizar a história da região, com um roteiro que contemplará os quatro museus do município: Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (MARSUL), Museu Histórico Abraham e Mary Harder, assim como o Museu de História da Tecnologia Harald Alberto Bauer (Museu do Cimol). O evento inicia às 19h e, para participar, era necessário se inscrever gratuitamente no site da prefeitura.

Concerto “Som Brasil” - Garibaldi

Concerto tem direção artística do maestro Luiz Carlos Zeni Jr e participação especial do solista pernanbucano Silas Isidio Hugo Araujo/Divulgação/Cidades