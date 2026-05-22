Guaíba cria programa para troca de lâmpadas em 24 horas

A prefeitura de Guaíba deu início a um mutirão para mapear e modernizar a iluminação pública do município. Batizada de “Clareou Guaíba”, a iniciativa inverte a lógica tradicional de atendimento: em vez de esperar que o cidadão abra um protocolo digital no site do município, equipes de infraestrutura circulam pelas ruas durante a noite para rastrear, em tempo real, onde há falhas e lâmpadas queimada. O mutirão noturno para foi criado mapear e trocar lâmpadas queimadas em até 24 horas.
A estratégia noturna foi adotada para dar precisão ao diagnóstico visual. A meta da administração é garantir agilidade no reparo: as equipes de campo identificam os pontos com mau funcionamento e, já no dia seguinte, os técnicos retornam aos locais para substituir as antigas lâmpadas de sódio por luminárias mais eficientes.
O projeto piloto começou pelos bairros Colina e Jardim dos Lagos, mas o cronograma prevê a expansão gradual para todas as regiões da cidade. Segundo a gestão municipal, além de acelerar a manutenção urbana e reduzir a burocracia para o morador, o investimento foca diretamente na qualidade de vida dos pedestres e motoristas nas áreas residenciais e comerciais de Guaíba. A prefeita Claudinha Jardim destaca que o objetivo principal é humanizar o serviço público e garantir mais segurança. "Não podemos transferir para o morador o peso de fiscalizar a cidade. Com o programa, nossa equipe assume essa busca ativa à noite para que, logo no dia seguinte, a rua já receba a nova iluminação. Uma cidade mais iluminada é, fundamentalmente, uma cidade mais segura e acolhedora para as famílias", afirma a prefeita
A prefeitura de Guaíba deu início a um mutirão para mapear e modernizar a iluminação pública do município. Batizada de “Clareou Guaíba”, a iniciativa inverte a lógica tradicional de atendimento: em vez de esperar que o cidadão abra um protocolo digital no site do município, equipes de infraestrutura circulam pelas ruas durante a noite para rastrear, em tempo real, onde há falhas e lâmpadas queimada. O mutirão noturno para foi criado mapear e trocar lâmpadas queimadas em até 24 horas.
A estratégia noturna foi adotada para dar precisão ao diagnóstico visual. A meta da administração é garantir agilidade no reparo: as equipes de campo identificam os pontos com mau funcionamento e, já no dia seguinte, os técnicos retornam aos locais para substituir as antigas lâmpadas de sódio por luminárias mais eficientes.
O projeto piloto começou pelos bairros Colina e Jardim dos Lagos, mas o cronograma prevê a expansão gradual para todas as regiões da cidade. Segundo a gestão municipal, além de acelerar a manutenção urbana e reduzir a burocracia para o morador, o investimento foca diretamente na qualidade de vida dos pedestres e motoristas nas áreas residenciais e comerciais de Guaíba. A prefeita Claudinha Jardim destaca que o objetivo principal é humanizar o serviço público e garantir mais segurança. "Não podemos transferir para o morador o peso de fiscalizar a cidade. Com o programa, nossa equipe assume essa busca ativa à noite para que, logo no dia seguinte, a rua já receba a nova iluminação. Uma cidade mais iluminada é, fundamentalmente, uma cidade mais segura e acolhedora para as famílias", afirma a prefeita