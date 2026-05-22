Corsan executa obras de ampliação da rede de esgoto em Imbé

A Corsan informa que segue executando obras de ampliação da rede de esgoto em Imbé como parte do conjunto de investimentos voltados ao avanço do saneamento básico no município. As intervenções integram as ações da companhia para atendimento às metas estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização do acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto até 2033.
Até o próximo dia 31 de maio, as equipes atuarão na implantação de novas redes coletoras e na recomposição do pavimento em diferentes pontos da cidade. No Centro, os trabalhos ocorrerão nas ruas Rio Pardo, Herval, Lagoa Vermelha, Erechim, Cruz Alta, Tupanciretã, Canguçu, Uruguaiana, Passo Fundo, Santo Ângelo e na Avenida Santa Rosa. Já no bairro Nova Nordeste, as intervenções serão realizadas na rua Machado de Assis.
Conforme a Corsan, todos os trechos em obras permanecerão devidamente sinalizados durante o período de execução para garantir segurança e orientação aos moradores e motoristas. Além dos serviços de infraestrutura, equipes de Responsabilidade Social da Companhia acompanharão as atividades para prestar orientações à população sobre o funcionamento da rede coletora e esclarecer dúvidas sobre as próximas etapas após a conclusão das instalações. Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais de atendimento da Corsan.
A Corsan informa que segue executando obras de ampliação da rede de esgoto em Imbé como parte do conjunto de investimentos voltados ao avanço do saneamento básico no município. As intervenções integram as ações da companhia para atendimento às metas estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização do acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto até 2033.
Até o próximo dia 31 de maio, as equipes atuarão na implantação de novas redes coletoras e na recomposição do pavimento em diferentes pontos da cidade. No Centro, os trabalhos ocorrerão nas ruas Rio Pardo, Herval, Lagoa Vermelha, Erechim, Cruz Alta, Tupanciretã, Canguçu, Uruguaiana, Passo Fundo, Santo Ângelo e na Avenida Santa Rosa. Já no bairro Nova Nordeste, as intervenções serão realizadas na rua Machado de Assis.
Conforme a Corsan, todos os trechos em obras permanecerão devidamente sinalizados durante o período de execução para garantir segurança e orientação aos moradores e motoristas. Além dos serviços de infraestrutura, equipes de Responsabilidade Social da Companhia acompanharão as atividades para prestar orientações à população sobre o funcionamento da rede coletora e esclarecer dúvidas sobre as próximas etapas após a conclusão das instalações. Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais de atendimento da Corsan.