Lançado o edital para construção de nova ciclofaixa em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), informa que a Central de Licitações lançou no edital para empresas interessadas na construção da ciclofaixa entre o Parque Cinquentenário e a Maesa, passando pela Praça das Feiras, Praça do Trem e Parque Getúlio Vargas. A licitação será aberta em 12 de junho.
O projeto, previsto no Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana, prevê obras de pavimentação, sinalização viária, drenagem, terraplenagem e reconstrução do passeio público.
Entre as justificativas do estudo técnico preliminar da secretaria para construção da ciclofaixa estão segurança para ciclistas, promoção da mobilidade sustentável, benefícios à saúde, qualidade de vida e bem-estar, redução de acidentes e de conflitos no trânsito, acessibilidade, diminuição da poluição e menos congestionamentos.
A ciclofaixa da área central partirá do Parque Cinquentenário, passando pelas ruas Teixeira Mendes, Cremona e Guerino Biano, cruzará as praças do Trem e das Feiras, e seguirá pelas ruas Marechal Floriano, Dal Canale e Dr. Montaury. Na sequência, passará pelo Parque Getúlio Vargas, ruas Alfredo Chaves, Carlos Giesen e Plácido de Castro, até a Maesa. A construção da ciclofaixa está orçada em R$ 737,7 mil, de acordo com o edital lançado pela prefeitura.
A prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), informa que a Central de Licitações lançou no edital para empresas interessadas na construção da ciclofaixa entre o Parque Cinquentenário e a Maesa, passando pela Praça das Feiras, Praça do Trem e Parque Getúlio Vargas. A licitação será aberta em 12 de junho.
O projeto, previsto no Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana, prevê obras de pavimentação, sinalização viária, drenagem, terraplenagem e reconstrução do passeio público.
Entre as justificativas do estudo técnico preliminar da secretaria para construção da ciclofaixa estão segurança para ciclistas, promoção da mobilidade sustentável, benefícios à saúde, qualidade de vida e bem-estar, redução de acidentes e de conflitos no trânsito, acessibilidade, diminuição da poluição e menos congestionamentos.
A ciclofaixa da área central partirá do Parque Cinquentenário, passando pelas ruas Teixeira Mendes, Cremona e Guerino Biano, cruzará as praças do Trem e das Feiras, e seguirá pelas ruas Marechal Floriano, Dal Canale e Dr. Montaury. Na sequência, passará pelo Parque Getúlio Vargas, ruas Alfredo Chaves, Carlos Giesen e Plácido de Castro, até a Maesa. A construção da ciclofaixa está orçada em R$ 737,7 mil, de acordo com o edital lançado pela prefeitura.