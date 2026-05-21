Garibaldi recebe equipes de futsal da América do Sul para competição

Garibaldi será sede da hospedagem e treinamentos de importantes equipes sul-americanas durante a disputa da Copa Libertadores de Futsal. As delegações já confirmadas incluem clubes do Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Equador, reforçando a projeção internacional do município durante a competição.
Entre as equipes brasileiras estarão a ACBF e o Magnus Futsal, duas das principais referências do futsal nacional. Também estarão hospedados em Garibaldi o Cerro Porteño-PAR, o atual campeão Peñarol-URU, o Deportivo Lyon Cali-COL e o Laboratorio Divino Niño-EQU.
Além da hospedagem, o Magnus utilizará Garibaldi como base de preparação para a Libertadores. A equipe paulista permanecerá no município após a partida válida pela Liga Nacional de Futsal do dia 19, quando enfrentará a ACBF, em Carlos Barbosa.
A presença das delegações movimenta o município e evidencia a estrutura de Garibaldi para receber grandes eventos esportivos internacionais, fortalecendo também o turismo e a economia local.
Em 2022, o espaço recebeu a revitalização completa do piso da quadra, com a implantação do sistema de piso flutuante. A tecnologia é reconhecida por sua alta capacidade de absorção de impacto, proporcionando mais segurança e proteção às articulações dos atletas, um dos diferenciais que credenciou o município a receber as equipes para os treinos.
Garibaldi será sede da hospedagem e treinamentos de importantes equipes sul-americanas durante a disputa da Copa Libertadores de Futsal. As delegações já confirmadas incluem clubes do Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Equador, reforçando a projeção internacional do município durante a competição.
Entre as equipes brasileiras estarão a ACBF e o Magnus Futsal, duas das principais referências do futsal nacional. Também estarão hospedados em Garibaldi o Cerro Porteño-PAR, o atual campeão Peñarol-URU, o Deportivo Lyon Cali-COL e o Laboratorio Divino Niño-EQU.
Além da hospedagem, o Magnus utilizará Garibaldi como base de preparação para a Libertadores. A equipe paulista permanecerá no município após a partida válida pela Liga Nacional de Futsal do dia 19, quando enfrentará a ACBF, em Carlos Barbosa.
A presença das delegações movimenta o município e evidencia a estrutura de Garibaldi para receber grandes eventos esportivos internacionais, fortalecendo também o turismo e a economia local.
Em 2022, o espaço recebeu a revitalização completa do piso da quadra, com a implantação do sistema de piso flutuante. A tecnologia é reconhecida por sua alta capacidade de absorção de impacto, proporcionando mais segurança e proteção às articulações dos atletas, um dos diferenciais que credenciou o município a receber as equipes para os treinos.