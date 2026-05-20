UPAs de Lajeado terão painel em tempo real sobre os atendimentos

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Saúde e do setor de Tecnologia da Informação, lança um painel online que permite a visualização em tempo real do fluxo de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lajeado. Com isso, os usuários podem visualizar o estado da fila e o tempo estimado de espera para cada classificação. A novidade do Painel de Atendimento já está disponível no site da prefeitura e foi criado para facilitar o acesso à informação para a comunidade que busca atendimento médico na unidade.
O painel exibe diversos dados, como a quantidade atual de pacientes aguardando atendimento, número de atendimentos realizados no dia, a distribuição dos pacientes aguardando atendimento médico conforme classificação de risco, o tempo estimado de espera por classificação, entre outros dados importantes. São exibidos também os pacientes aguardando a triagem e o tempo médio dessa espera.
Conforme a secretária de Saúde de Lajeado, Giovanna Linhares, o sistema permite uma saúde pública mais transparente, acessível e baseada em informação. “Com este painel, queremos mostrar de forma clara que a prioridade é sempre clínica, respeitando a gravidade de cada caso. Queremos oferecer mais previsibilidade para a comunidade, permitindo que acompanhem a situação da unidade pela TV da recepção, pelo site da prefeitura e pelas redes sociais”, avalia Giovanna.
O painel está disponível no site da prefeitura e nos próximos dias também estará disponível na própria unidade. A classificação de risco dos atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) é organizada pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, que indicam a gravidade do quadro clínico, e não a ordem de chegada.
A prefeita Gláucia Schumacher explica que o novo sistema permite uma visão geral de como está o atendimento na unidade. “É o uso da tecnologia para dar mais transparência e informação para a comunidade. Agora, as pessoas podem acompanhar em tempo real, pelo celular, dados sobre o atendimento, como tempo estimado de espera e número de pacientes em cada classificação de risco”, destaca a prefeita.
A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Saúde e do setor de Tecnologia da Informação, lança um painel online que permite a visualização em tempo real do fluxo de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lajeado. Com isso, os usuários podem visualizar o estado da fila e o tempo estimado de espera para cada classificação. A novidade do Painel de Atendimento já está disponível no site da prefeitura e foi criado para facilitar o acesso à informação para a comunidade que busca atendimento médico na unidade.
O painel exibe diversos dados, como a quantidade atual de pacientes aguardando atendimento, número de atendimentos realizados no dia, a distribuição dos pacientes aguardando atendimento médico conforme classificação de risco, o tempo estimado de espera por classificação, entre outros dados importantes. São exibidos também os pacientes aguardando a triagem e o tempo médio dessa espera.
Conforme a secretária de Saúde de Lajeado, Giovanna Linhares, o sistema permite uma saúde pública mais transparente, acessível e baseada em informação. “Com este painel, queremos mostrar de forma clara que a prioridade é sempre clínica, respeitando a gravidade de cada caso. Queremos oferecer mais previsibilidade para a comunidade, permitindo que acompanhem a situação da unidade pela TV da recepção, pelo site da prefeitura e pelas redes sociais”, avalia Giovanna.
O painel está disponível no site da prefeitura e nos próximos dias também estará disponível na própria unidade. A classificação de risco dos atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) é organizada pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, que indicam a gravidade do quadro clínico, e não a ordem de chegada.
A prefeita Gláucia Schumacher explica que o novo sistema permite uma visão geral de como está o atendimento na unidade. “É o uso da tecnologia para dar mais transparência e informação para a comunidade. Agora, as pessoas podem acompanhar em tempo real, pelo celular, dados sobre o atendimento, como tempo estimado de espera e número de pacientes em cada classificação de risco”, destaca a prefeita.