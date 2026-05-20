Prefeitura de Caxias do Sul ativa ações assistenciais por conta do frio

No centro dessa operação está o Serviço Especializado de Abordagem Social, vinculado ao Centro Pop Rua. As equipes do serviço realizam um monitoramento diário e rigoroso, percorrendo os pontos críticos da cidade que habitualmente são usados como refúgios improvisados. Além dessa busca ativa programada, os profissionais atuam prontamente no atendimento a chamados e denúncias encaminhadas pelos próprios moradores do município.
Atualmente, Caxias do Sul conta com três pilares de acolhimento institucional: a Casa São Francisco, a Casa Bom Samaritano e o Programa de Apoio à Saída das Ruas (PAS Rua). A secretaria reforça que o planejamento atual é plenamente capaz de absorver a demanda atual e até um eventual acréscimo de buscas. O monitoramento diário dos relatórios da equipe de abordagem comprova que a estrutura atua suporta a demanda. Em caso de necessidade, a prefeitura afirma que tem condições de abrir novas vagas imediatamente.
O sucesso da força-tarefa contra o frio rigoroso depende diretamente da solidariedade e da agilidade dos caxienses. A prefeitura orienta que quem avistar qualquer pessoa em situação de rua exposta às baixas temperaturas, a comunidade deve acionar as equipes de abordagem social pelos telefones (54) 98403-8864 e (54) 98404-9921.