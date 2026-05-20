Iniciativa em Novo Hamburgo quer fortalecer o turismo de negócios

Novo Hamburgo deu início a um novo movimento voltado ao fortalecimento do turismo de negócios e eventos. Liderada pela Fenac, a iniciativa, denominada Destino Novo Hamburgo, reúne entidades empresariais, empresas e o poder público em torno da construção de uma estratégia conjunta para valorizar o potencial do município, ampliar a atração de eventos e estimular a economia local.
De acordo com a gerente de Turismo, Novos Produtos e Negócios da Fenac, Angela Dias, a proposta surge a partir da articulação entre diferentes setores ligados ao turismo, hospitalidade, cultura e desenvolvimento econômico. “Iniciamos o trabalho de mapeamento, organização e padronização de conteúdos sobre os atrativos e serviços locais. A partir disso, vamos posicionar Novo Hamburgo para a prospecção de novos eventos, dinamizar negócios e conectar a rede empresarial do turismo”, explica.
Na prática, o Destino Novo Hamburgo vai atuar em diferentes frentes, como participação em feiras especializadas, rodadas de negócios, relacionamento com promotores, articulação institucional e ações de divulgação em mídias digitais e publicidade. “A partir da integração das empresas locais e interações com os compradores, vamos estruturar um modelo de negócios que possa garantir a continuidade das ações de promoção do destino”, complementa Angela.
Ela conta que a criação do movimento partiu de uma característica já conhecida da cidade: a força no turismo corporativo e das feiras. Situado em posição estratégica no Vale do Sinos, Novo Hamburgo recebe eventos de alcance nacional e internacional, além de contar com estrutura de pavilhões, rede hoteleira e mobilidade urbana.
Segundo Angela, o objetivo é transformar essa vocação em uma política permanente de promoção econômica e institucional. “Um movimento como esse tem potencial para atuar como motor de desenvolvimento, convertendo eventos em receita, circulação de visitantes e visibilidade para a cidade e para toda a região”, destaca. A estratégia está alinhada ao segmento conhecido como MICE (sigla em inglês para reuniões, incentivos, conferências e exposições), mercado que movimenta setores como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços especializados.
Novo Hamburgo deu início a um novo movimento voltado ao fortalecimento do turismo de negócios e eventos. Liderada pela Fenac, a iniciativa, denominada Destino Novo Hamburgo, reúne entidades empresariais, empresas e o poder público em torno da construção de uma estratégia conjunta para valorizar o potencial do município, ampliar a atração de eventos e estimular a economia local.
De acordo com a gerente de Turismo, Novos Produtos e Negócios da Fenac, Angela Dias, a proposta surge a partir da articulação entre diferentes setores ligados ao turismo, hospitalidade, cultura e desenvolvimento econômico. “Iniciamos o trabalho de mapeamento, organização e padronização de conteúdos sobre os atrativos e serviços locais. A partir disso, vamos posicionar Novo Hamburgo para a prospecção de novos eventos, dinamizar negócios e conectar a rede empresarial do turismo”, explica.
Na prática, o Destino Novo Hamburgo vai atuar em diferentes frentes, como participação em feiras especializadas, rodadas de negócios, relacionamento com promotores, articulação institucional e ações de divulgação em mídias digitais e publicidade. “A partir da integração das empresas locais e interações com os compradores, vamos estruturar um modelo de negócios que possa garantir a continuidade das ações de promoção do destino”, complementa Angela.
Ela conta que a criação do movimento partiu de uma característica já conhecida da cidade: a força no turismo corporativo e das feiras. Situado em posição estratégica no Vale do Sinos, Novo Hamburgo recebe eventos de alcance nacional e internacional, além de contar com estrutura de pavilhões, rede hoteleira e mobilidade urbana.
Segundo Angela, o objetivo é transformar essa vocação em uma política permanente de promoção econômica e institucional. “Um movimento como esse tem potencial para atuar como motor de desenvolvimento, convertendo eventos em receita, circulação de visitantes e visibilidade para a cidade e para toda a região”, destaca. A estratégia está alinhada ao segmento conhecido como MICE (sigla em inglês para reuniões, incentivos, conferências e exposições), mercado que movimenta setores como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços especializados.