Garibaldi realiza Festival Colonial Italiano no fim de semana

A gastronomia típica italiana volta a ser protagonista em Garibaldi no próximo fim de semana, nos dias 23 e 24 de maio, com a realização da 37ª edição do Festival Colonial Italiano, nos pavilhões do Parque Fenachamp. O evento é promovido pela Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a Associação dos Veteranos de Garibaldi.
O público poderá desfrutar de um cardápio repleto de delícias típicas da culinária italiana, com massa, galeto, polenta brustolada, queijo, salame, copa, saladas diversas, pão, cuca, grostoli e sagu com creme, além de vinho e suco de uva liberados durante todo o evento. Uma experiência gastronômica que valoriza os sabores coloniais e proporciona aos visitantes a sensação de estar em uma tradicional festa de família italiana.
A programação inicia no sábado (23), a partir das 19h, com animação do Grupo Cia Acto e Gaiteiros Itinerantes. Após o jantar, o público poderá prestigiar o show da Banda Alma Nova. No domingo (24), as atividades começam às 11h e seguem até às 14h30min, novamente com apresentações do Grupo CIA ACTO, Gaiteiros Itinerantes e da Banda Alma Nova, garantindo um clima festivo e acolhedor durante toda a programação.
Os ingressos têm os valores de R$ 90,00 para maiores de 12 anos, R$ 40,00 para crianças de 7 a 12 anos, e entrada gratuita para crianças de até 6 anos.
Os pontos de venda incluem: Veteranos, Imobiliária Debiasi, Bar Brigolini, Bar Contini, Galetão, Rodoviária, Disco Center, CIC Garibaldi, Associação de Motoristas de Garibaldi, APEME, Liga de Combate ao Câncer, Posto de Combustível Central de Carlos Barbosa, Bar do Chuvisco e também pelo WhatsApp com Benito Rosa, através do número (54) 9 9683-8575.
A gastronomia típica italiana volta a ser protagonista em Garibaldi no próximo fim de semana, nos dias 23 e 24 de maio, com a realização da 37ª edição do Festival Colonial Italiano, nos pavilhões do Parque Fenachamp. O evento é promovido pela Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a Associação dos Veteranos de Garibaldi.
O público poderá desfrutar de um cardápio repleto de delícias típicas da culinária italiana, com massa, galeto, polenta brustolada, queijo, salame, copa, saladas diversas, pão, cuca, grostoli e sagu com creme, além de vinho e suco de uva liberados durante todo o evento. Uma experiência gastronômica que valoriza os sabores coloniais e proporciona aos visitantes a sensação de estar em uma tradicional festa de família italiana.
A programação inicia no sábado (23), a partir das 19h, com animação do Grupo Cia Acto e Gaiteiros Itinerantes. Após o jantar, o público poderá prestigiar o show da Banda Alma Nova. No domingo (24), as atividades começam às 11h e seguem até às 14h30min, novamente com apresentações do Grupo CIA ACTO, Gaiteiros Itinerantes e da Banda Alma Nova, garantindo um clima festivo e acolhedor durante toda a programação.
Os ingressos têm os valores de R$ 90,00 para maiores de 12 anos, R$ 40,00 para crianças de 7 a 12 anos, e entrada gratuita para crianças de até 6 anos.
Os pontos de venda incluem: Veteranos, Imobiliária Debiasi, Bar Brigolini, Bar Contini, Galetão, Rodoviária, Disco Center, CIC Garibaldi, Associação de Motoristas de Garibaldi, APEME, Liga de Combate ao Câncer, Posto de Combustível Central de Carlos Barbosa, Bar do Chuvisco e também pelo WhatsApp com Benito Rosa, através do número (54) 9 9683-8575.