Machadinho vai sediar a abertura oficial da colheita da erva-mate

O Polo Ervateiro do Nordeste Gaúcho, na região de Machadinho, sediará no dia 28 de maio a abertura oficial da colheita da erva-mate safra 2026 no Rio Grande do Sul. O evento reunirá representantes dos cinco polos ervateiros do Estado, além de lideranças locais, regionais e estaduais, produtores, instituições e entidades ligadas ao setor.
A programação será realizada na comunidade de São Caetano, no interior de Machadinho, e contará com dois momentos principais: o Fórum da Erva-Mate, pela manhã, e a solenidade oficial de abertura da colheita, ao meio-dia. O Fórum da Erva-Mate terá início às 9h e contará com a presença de autoridades e lideranças do setor.
A programação inclui quatro momentos distintos. O primeiro será uma palestra sobre o uso de Trichoderma em cultivos de erva-mate, abordando proteção radicular e estímulo vegetal. Na sequência, haverá uma palestra sobre a Erva-mate Região de Machadinho, tratando da ancestralidade primitiva até a conquista da IG. Também estão previstos o pré-lançamento do monumento à Caá-Yari, considerada a deusa da erva-mate, e o lançamento da erva-mate Cambona 4, já com registro da Indicação Geográfica da Região de Machadinho, em sua nova embalagem.
Outro destaque da programação será a apresentação do histórico da família Brandão e Baldissera, anfitriã do encontro e ligada tradicionalmente à atividade ervateira. Durante o evento, serão apresentados relatos sobre a trajetória da família na produção de erva-mate, a sucessão familiar e registros históricos que demonstram a relação dos ancestrais com o cultivo e manejo da cultura. A solenidade oficial de abertura da colheita da erva-mate está marcada para as 11h, também no salão da comunidade São Caetano. Às 12h ocorrerá a poda da erveira, ato simbólico que marca oficialmente o início da safra 2026 da erva-mate no Rio Grande do Sul.