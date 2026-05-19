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Publicada em 19 de Maio de 2026 às 00:30

Coleta seletiva em Taquara é suspensa temporariamente pela prefeitura

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Jornal Cidades
A prefeitura de Taquara informa que a coleta seletiva de resíduos recicláveis será temporariamente suspensa a partir desta segunda-feira (18). Conforme a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, a interrupção acontece em razão das obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem localizada no Moquém.
Segundo a prefeita Sirlei Silveira, a medida é necessária para garantir melhorias no atendimento à população. “A suspensão temporária é importante para que possamos realizar as adequações com segurança e oferecer mais qualidade no processamento dos materiais recicláveis, fortalecendo a gestão ambiental do município”, destacou.
A coleta seletiva contempla materiais recicláveis secos, como papel, papelão, plásticos, metais, vidros, embalagens longa vida e outros itens que podem ser separados, triados e comercializados. Durante o período de suspensão, a prefeitura orienta que os moradores façam a entrega voluntária dos materiais recicláveis para recicladores autônomos. Quem optar por armazenar os resíduos em casa deve mantê-los guardados de forma adequada, evitando descarte irregular e possíveis transtornos ambientais.
A prefeitura de Taquara informa que a coleta seletiva de resíduos recicláveis será temporariamente suspensa a partir desta segunda-feira (18). Conforme a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, a interrupção acontece em razão das obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem localizada no Moquém.
Segundo a prefeita Sirlei Silveira, a medida é necessária para garantir melhorias no atendimento à população. “A suspensão temporária é importante para que possamos realizar as adequações com segurança e oferecer mais qualidade no processamento dos materiais recicláveis, fortalecendo a gestão ambiental do município”, destacou.
A coleta seletiva contempla materiais recicláveis secos, como papel, papelão, plásticos, metais, vidros, embalagens longa vida e outros itens que podem ser separados, triados e comercializados. Durante o período de suspensão, a prefeitura orienta que os moradores façam a entrega voluntária dos materiais recicláveis para recicladores autônomos. Quem optar por armazenar os resíduos em casa deve mantê-los guardados de forma adequada, evitando descarte irregular e possíveis transtornos ambientais.

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