Coleta seletiva em Taquara é suspensa temporariamente pela prefeitura

Segundo a prefeita Sirlei Silveira, a medida é necessária para garantir melhorias no atendimento à população. “A suspensão temporária é importante para que possamos realizar as adequações com segurança e oferecer mais qualidade no processamento dos materiais recicláveis, fortalecendo a gestão ambiental do município”, destacou.
A coleta seletiva contempla materiais recicláveis secos, como papel, papelão, plásticos, metais, vidros, embalagens longa vida e outros itens que podem ser separados, triados e comercializados. Durante o período de suspensão, a prefeitura orienta que os moradores façam a entrega voluntária dos materiais recicláveis para recicladores autônomos. Quem optar por armazenar os resíduos em casa deve mantê-los guardados de forma adequada, evitando descarte irregular e possíveis transtornos ambientais.