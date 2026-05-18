Novo Hamburgo terá teste com ônibus movido a biometano

A partir de quinta-feira (21), a cidade de Novo Hamburgo contará com um ônibus movido a biometano para um período de testes de 10 dias nas linhas do sistema de transporte coletivo urbano. A iniciativa coloca o município como pioneiro no Vale do Sinos na avaliação desse tipo de tecnologia aplicada ao transporte de passageiros.
A chegada do ônibus ocorre em Novo Hamburgo na quarta-feira (20). A ação ocorre por meio da parceria entre a operadora do sistema de transporte público em Novo Hamburgo, e as empresas Agrale e Ultragaz. O objetivo é avaliar, em condições reais de operação, o desempenho de um veículo abastecido com biometano — combustível 100% renovável produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos.
Considerado uma alternativa mais limpa ao diesel convencional, o biometano pode reduzir em até 99% a emissão de gases poluentes, além de contribuir para a diminuição do ruído urbano. O modelo também representa uma possibilidade de avanço em eficiência energética e sustentabilidade para os sistemas de mobilidade urbana.
Durante o período de testes, o ônibus circulará em diferentes linhas e itinerários da cidade para ampliar a análise operacional. Entre os critérios avaliados estarão consumo de combustível, autonomia, custo operacional, desempenho em aclives, capacidade de aceleração e conforto aos passageiros.
Os dados coletados ao longo da operação irão indicar a viabilidade técnica e econômica da utilização dessa tecnologia no transporte coletivo municipal. A avaliação também permitirá compreender como o veículo responde às características do tráfego e das rotas urbanas de Novo Hamburgo, que possui diferenças marcadas pelo relevo do município.
Caso os resultados sejam positivos, os estudos poderão avançar para futuras discussões sobre ampliação do uso de tecnologias limpas na frota do transporte coletivo, reforçando o objetivo de tornar o sistema cada vez mais moderno, eficiente e alinhado às boas práticas ambientais. “Esse é o primeiro passo para que possamos contar, no futuro, com uma frota que não necessite de combustíveis fósseis para funcionar. É Novo Hamburgo cuidando da nossa gente e da natureza”, comenta o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Anderson Bertotti.