Polentaço leva 25 mil visitantes a Monte Belo do Sul

Ao som de 'La Bella Polenta' executada pela Orquestra de Sopros de Faria lemos, o tombo da polenta gigante no 13º Polentaço atraiu uma multidão para assistir ao derrame dos 800 quilos da iguaria, em Monte Belo do Sul. A iguaria foi distribuída ao público, que comparece em peso na cidade da Serra Gaúcha.
Ao longo dos três dias de programação, 25 mil visitantes circularam pelo entorno da Praça Padre José Ferlin, apreciando a gastronomia e a cultura locais. O resultado foi ruas tomadas por visitantes e veículos estacionados até nos acessos ao município. Os dois tombos da polenta gigante de 800 quilos, um no sábado e outro no domingo, concentraram curiosos para assistir ao atrativo e, claro, provar a iguaria distribuída ao público. Ao todo, foram entregues aos visitantes, gratuitamente, cerca de 7 mil cumbucas de polenta guarnecidas com molho de carne e queijo ralado.
Essa queda dura menos de um minuto, período inversamente proporcional a seu cozimento. Para esse momento de contemplação, é preciso esperar quatro horas. É o tempo necessário para cozer 120 quilos de farinha de milho, 650 litros de água, seis quilos de sal, quatro litros de azeite e deixar no ponto a mistura que, ainda, envolve 10 pessoas se revezando para mexer a polenta.
A programação do Polentaço movimentou o entorno da Praça Padre José Ferlin, reunindo celebrações culturais que reforçaram a identidade italiana do município. As atividades tiveram apresentações do Projeto Monte Belo, reunindo os corais Musicando Melodias, Alegria de Cantar e Vozes em Sintonia. Na sequência, o público acompanhou shows da Família Almeida, interações culturais com Josefa e a apresentação da Orquestra de Sopros de Faria Lemos.
Por lá, os grupos Ragazzi Dei Monti, Ballo D'Italia e Piccoli Ballerini trouxeram a italianidade à tona. Ainda houve tempo para os shows de Délcio Tavares e Bodo & Jaque, além da inédita projeção mapeada na Igreja Matriz, com imagens do festival e da imigração, em mais um atrativo emocionante para o público.