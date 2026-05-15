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Publicada em 15 de Maio de 2026 às 17:54

Secretaria da Agricultura descarta gripe aviária no zoológico de Sapucaia do Sul

Resultado do teste para síndrome respiratória nervosa deu negativo, descartando Influenza Aviária nas aves

Resultado do teste para síndrome respiratória nervosa deu negativo, descartando Influenza Aviária nas aves

REPRODUÇÃO/JC
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JC
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A partir desta sexta-feira (15), a visitação ao zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana, foi suspensa temporariamente após a morte de 15 cisnes. Com a suspeita de síndrome respiratória nervosa, as investigações foram focadas na análise de amostras dos animais e da água dos lagos. Ainda não há previsão de reabertura do zoológico, mas a Secretaria da Agricultura publicou uma nota descartando a suspeita de gripe aviária.
A partir desta sexta-feira (15), a visitação ao zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana, foi suspensa temporariamente após a morte de 15 cisnes. Com a suspeita de síndrome respiratória nervosa, as investigações foram focadas na análise de amostras dos animais e da água dos lagos. Ainda não há previsão de reabertura do zoológico, mas a Secretaria da Agricultura publicou uma nota descartando a suspeita de gripe aviária.
Segue a nota:
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) informa que o resultado do teste para síndrome respiratória nervosa deu negativo, descartando Influenza Aviária nas aves do Zoológico de Sapucaia do Sul. O resultado foi liberado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA) na tarde desta sexta-feira (15).

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura informa que o parque permanecerá fechado para prosseguimento das investigações sobre possíveis causas e a adoção de protocolos que garantam a segurança das pessoas e dos animais.

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