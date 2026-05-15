Caxias do Sul sedia encontro voltado de políticas públicas alimentares

Começa nesta segunda-feira (18), em Caxias do Sul, a quinta edição do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (Luppa Lab), considerado o maior laboratório de políticas públicas alimentares do mundo. A abertura será a partir das 17h, na Casa da Cultura. O evento segue até sexta-feira (22), com diversas atividades na UCS e em outros locais da cidade.
Idealizado pelo Instituto Comida do Amanhã em parceria com o ICLEI Brasil (Rede Global Governos Locais pela Sustentabilidade), o evento vai reunir representantes de mais de 40 municípios e cerca de 100 gestores públicos de diferentes regiões do país para uma imersão voltada à formação e à troca de experiências na agenda alimentar urbana. Ao longo da semana, os participantes farão visitas técnicas a equipamentos de Segurança Alimentar do município, incluindo o Banco de Alimentos e hortas comunitárias, entre outros.
Caxias do Sul participa do Luppa Lab desde 2024. “Sediar evento posiciona a cidade como referência nacional no debate sobre sistemas alimentares urbanos e fortalece institucionalmente a agenda local de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, sediar o encontro contribui para consolidar a agenda alimentar como eixo estratégico do desenvolvimento urbano, reforçando seu papel no planejamento da cidade e na formulação de respostas mais integradas aos desafios sociais, ambientais e econômicos contemporâneos”, afirma Cristina Fabian Gregoletto, nutricionista da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Entre os temas prioritários, estão o fortalecimento da governança de Segurança Alimentar e Nutricional, com ênfase na atuação das Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional nos territórios; os desafios impostos pelos fluxos migratórios; o avanço da agenda agroecológica, e a resiliência dos sistemas alimentares frente a acontecimentos climáticos, econômicos e sociais, reconhecendo assim, os municípios como atores estratégicos na transformação dos sistemas alimentares.