Bento Gonçalves recebe atividades do Festival Literário do Sesc

Neste fim de semana, dias 16 (sábado) e 17 (domingo), a programação ganha destaque com ações abertas ao público em praças e parques da cidade, reunindo contações de histórias, encontros com autores, apresentações artísticas e atividades culturais gratuitas. Também haverá distribuição de pipoca e presença de livrarias locais, que estarão oferecendo descontos especiais em livros infantis ao longo do evento.
Com o tema “...tanta história pra contar”, o festival reforça o papel da literatura na formação da imaginação, dos vínculos afetivos e das experiências compartilhadas entre crianças e adultos. Ao longo da programação, cerca de 7 mil estudantes serão contemplados.