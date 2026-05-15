Gincana de Arroio do Meio inicia atividades neste fim de semana

A 7ª edição da Gincana Arroio do Meio inicia neste domingo (17), com uma programação especial voltada à integração da comunidade, espírito esportivo e celebração da cultura gincaneira. O destaque do primeiro dia será o desfile das equipes participantes, a Vem Cô Chico e a Schtena, na rua Dr. João Carlos Machado.
A concentração inicia às 9h, reunindo equipes, entidades, soberanas e convidados para o desfile de abertura. Às 10h ocorre o início oficial do desfile das equipes, que prometem criatividade, animação e envolvimento comunitário ao longo do trajeto.
O coordenador do Departamento de Cultura, Paulo Haas, destaca que a mudança no dia do desfile era um pedido dos comerciantes e das próprias equipes. “Os gincaneiros entendem que é melhor fazer o desfile com antecedência porque não concentra todas as tarefas em um único fim de semana”, explica.
A programação terá sequência no fim de semana seguinte – 22 a 24 de maio, na Rua de Eventos, com atividades culturais, musicais e as tradicionais tarefas da gincana. Na sexta-feira (22), às 20h, ocorre a abertura oficial, seguida de tarefa surpresa e show com a Banda Eletro Rádio. As equipes seguem mobilizadas durante toda a madrugada no cumprimento das provas.
No sábado (23), a programação continua com novas tarefas e, às 20h, ocorre o desfile dos candidatos a Rei e Rainha da gincana, além da escolha da melhor torcida e show das equipes.
O encerramento será no domingo, com continuidade das tarefas pela manhã. À tarde, a partir das 14h, a programação ganha clima festivo com acústico de Douglas Seh. Às 16h, sobe ao palco a atração nacional Tatiane Novaes. Após o show, ocorre a entrega da premiação às equipes participantes.
A 7ª edição da Gincana Arroio do Meio inicia neste domingo (17), com uma programação especial voltada à integração da comunidade, espírito esportivo e celebração da cultura gincaneira. O destaque do primeiro dia será o desfile das equipes participantes, a Vem Cô Chico e a Schtena, na rua Dr. João Carlos Machado.
A concentração inicia às 9h, reunindo equipes, entidades, soberanas e convidados para o desfile de abertura. Às 10h ocorre o início oficial do desfile das equipes, que prometem criatividade, animação e envolvimento comunitário ao longo do trajeto.
O coordenador do Departamento de Cultura, Paulo Haas, destaca que a mudança no dia do desfile era um pedido dos comerciantes e das próprias equipes. “Os gincaneiros entendem que é melhor fazer o desfile com antecedência porque não concentra todas as tarefas em um único fim de semana”, explica.
A programação terá sequência no fim de semana seguinte – 22 a 24 de maio, na Rua de Eventos, com atividades culturais, musicais e as tradicionais tarefas da gincana. Na sexta-feira (22), às 20h, ocorre a abertura oficial, seguida de tarefa surpresa e show com a Banda Eletro Rádio. As equipes seguem mobilizadas durante toda a madrugada no cumprimento das provas.
No sábado (23), a programação continua com novas tarefas e, às 20h, ocorre o desfile dos candidatos a Rei e Rainha da gincana, além da escolha da melhor torcida e show das equipes.
O encerramento será no domingo, com continuidade das tarefas pela manhã. À tarde, a partir das 14h, a programação ganha clima festivo com acústico de Douglas Seh. Às 16h, sobe ao palco a atração nacional Tatiane Novaes. Após o show, ocorre a entrega da premiação às equipes participantes.