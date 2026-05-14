Santa Cruz do Sul será sede da Copa Mercosul de Patinação Artística

O Clube XLise de Santa Cruz do Sul, em parceria com a Patinart Academia de Patinação, de Novo Hamburgo, irão promover a Copa Mercosul de Patinação Artística 2026, um dos eventos mais prestigiados do calendário da patinação artística sul-americana. A competição acontecerá de 25 a 31 de maio , no Centro de Eventos da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul.
A Copa Mercosul é reconhecida por reunir talentos de diversas nacionalidades, promovendo o intercâmbio cultural e esportivo. O evento promete uma semana de performances deslumbrantes, técnica apurada e a paixão que define a patinação artística. A competição contará com diversas categorias e modalidades, atraindo patinadores de alto nível e jovens promessas. A organização do evento destaca a infraestrutura de ponta do Centro de Eventos da Oktoberfest, que oferece as condições ideais para a realização de um evento dessa magnitude.
O coordenador e idealizador da Copa Mercosul, professor Léo Bengochea, destaca que os patinadores do Estado gostam muito de patinar em Santa Cruz, pois contam com uma excelente estrutura para a prática e também hoteleira. “Sempre é muito bom voltar para a cidade, que acolhe todos tão bem. Esperamos que tenhamos uma competição de mais alto nível”, cita.
A Copa Mercosul de Patinação Artística é considerada um dos maiores eventos da modalidade no País. O campeonato reunirá mais de mil atletas, representando 72 clubes dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, consolidando-se como um importante ponto de encontro da patinação artística nacional.
Durante os sete dias de competição, o público poderá acompanhar apresentações que aliam técnica, precisão e expressão artística, em disputas que envolvem diferentes categorias e níveis da modalidade. As competições ocorrerão diariamente, das 8h às 22h, proporcionando um espetáculo contínuo para os amantes do esporte. Além do alto nível técnico, o evento também tem impacto significativo na economia local, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e comércio.