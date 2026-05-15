Programa em Lajeado auxilia na busca por vagas de emprego

O programa Emprega+ Lajeado completa seis meses neste mês de maio e já conta com mais de 200 pessoas inscritas e 48 contratos de trabalho firmados. Criado em novembro pela prefeitura de Lajeado, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em parceria com o Pro_Move Lajeado e o Pacto Lajeado pela Paz, o programa é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico.

O objetivo é conectá-las às vagas de emprego formal, promovendo a inserção no mercado de trabalho e a independência financeira. Entre os reflexos já observados está a redução nos pedidos de programas sociais como o Bolsa Família, que, em abril, apresentou redução de 20% no número de benefícios em comparação ao ano passado.

A Secretaria de Desenvolvimento Social é responsável pelo atendimento e encaminhamento dos candidatos com perfil compatível ao programa, buscando identificar habilidades, competências e potencialidades de cada participante. As informações são registradas em um banco de dados e posteriormente cruzadas com as vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras, mediante assinatura de termo de adesão que garante confidencialidade, segurança e transparência em todas as etapas do processo.

O programa também conta com um sistema contínuo de acompanhamento e monitoramento das ações, permitindo a avaliação permanente dos resultados e o aprimoramento das estratégias adotadas. O modelo possibilita ajustes, ampliação do alcance e adesão de novos parceiros, fortalecendo a conexão entre qualificação profissional, geração de oportunidades e empregabilidade.