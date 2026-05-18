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Publicada em 18 de Maio de 2026 às 00:30

Estacionamento Rotativo Regulamentado terá mudanças em Caxias do Sul

Após demarcação das vagas, a SMTTM anunciará o início da cobrança uma semana antes de entrar em vigor

Após demarcação das vagas, a SMTTM anunciará o início da cobrança uma semana antes de entrar em vigor

/Prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
O município de Caxias do Sul fará alterações na Área Verde de Estacionamento Rotativo Regulamentado, com ampliação no Bairro Centro e Lourdes e redução no Bairro São Pelegrino. Já regulamentadas pelo Município, as novas vagas agora serão demarcadas e sinalizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) com a concessionária Rek Parking. Após esses ajustes, a SMTTM anunciará o início da cobrança aos usuários, uma semana antes de entrar em vigor.

A maior mudança acontece entre o Centro e Lourdes, com ampliação de pontos de estacionamento entre as ruas Os Dezoito do Forte, Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos. Na Rua La Salle, no Bairro São Pelegrino, a Área Verde também será ampliada. Além disso, a implantação da Zona Verde na Avenida Vindima, próximo ao Parque Getúlio Vargas, e o fim da cobrança na Avenida Rio Branco, próximo à Igreja de São Pelegrino, são outras alterações no Estacionamento Rotativo Regulamentado do município.
O município de Caxias do Sul fará alterações na Área Verde de Estacionamento Rotativo Regulamentado, com ampliação no Bairro Centro e Lourdes e redução no Bairro São Pelegrino. Já regulamentadas pelo Município, as novas vagas agora serão demarcadas e sinalizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) com a concessionária Rek Parking. Após esses ajustes, a SMTTM anunciará o início da cobrança aos usuários, uma semana antes de entrar em vigor.

A maior mudança acontece entre o Centro e Lourdes, com ampliação de pontos de estacionamento entre as ruas Os Dezoito do Forte, Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos. Na Rua La Salle, no Bairro São Pelegrino, a Área Verde também será ampliada. Além disso, a implantação da Zona Verde na Avenida Vindima, próximo ao Parque Getúlio Vargas, e o fim da cobrança na Avenida Rio Branco, próximo à Igreja de São Pelegrino, são outras alterações no Estacionamento Rotativo Regulamentado do município.
O objetivo da iniciativa é democratizar o uso de vagas em vias públicas da cidade. Na Área Azul, o usuário paga R$ 4,60 por hora e, na Área Verde, R$ 2,30 por hora. Na Área Branca, as vagas são gratuitas, dentro das áreas Azul e Verde, com permanência máxima de 15 minutos, com pisca alerta ligado.

Os percentuais da tarifa são destinados à Fundação de Assistência Social (FAS) e ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran).

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