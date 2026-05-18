Estacionamento Rotativo Regulamentado terá mudanças em Caxias do Sul

A maior mudança acontece entre o Centro e Lourdes, com ampliação de pontos de estacionamento entre as ruas Os Dezoito do Forte, Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos. Na Rua La Salle, no Bairro São Pelegrino, a Área Verde também será ampliada. Além disso, a implantação da Zona Verde na Avenida Vindima, próximo ao Parque Getúlio Vargas, e o fim da cobrança na Avenida Rio Branco, próximo à Igreja de São Pelegrino, são outras alterações no Estacionamento Rotativo Regulamentado do município.
Os percentuais da tarifa são destinados à Fundação de Assistência Social (FAS) e ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran).