Hospital Escola de Pelotas retoma o serviço de radioterapia

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) retomou os atendimentos do serviço de radioterapia após a atualização tecnológica do acelerador linear Clinac CX. A ação integra o Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS). O investimento de R$ 5,34 milhões permitiu a modernização do equipamento e adequações na infraestrutura da Unidade de Oncologia.
O chefe do Setor de Engenharia Clínica do HE-UFPel, Cleiton da Gama Garcia, explicou que a atualização tecnológica amplia a capacidade assistencial e operacional do serviço. “A atualização tecnológica possibilita a utilização de técnicas avançadas, permitindo tratamentos mais conformados, rápidos e eficientes. O projeto contemplou ainda a atualização dos sistemas de planejamento e gerenciamento da radioterapia, Eclipse e ARIA, novas estações de trabalho e melhorias na aquisição e processamento de imagens, ampliando também a capacidade operacional do serviço”, pontuou.
A instalação do sistema On-Board Imager (OBI), responsável pelos recursos avançados de radioterapia guiada por imagem e aquisição de imagens tridimensionais, foi concluída ao final de abril. Segundo Cleiton, a retomada gradual dos atendimentos teve início em maio, já utilizando a nova plataforma tecnológica. “O serviço iniciou a retomada gradual dos tratamentos incorporando recursos que ampliam a precisão, a segurança e a qualidade assistencial oferecida aos pacientes oncológicos da região”, afirmou.
Entre os avanços estão a melhora na qualidade das imagens e maior precisão no posicionamento e acompanhamento dos tratamentos. O médico radioterapeuta e responsável técnico pela instalação de radioterapia da Unidade de Oncologia do HE-UFPel, Zeniclayton Lafetá Almeida Lima, destacou que o grande diferencial da tecnologia utilizada na modernização é a capacidade de proteger os tecidos saudáveis e os órgãos vizinhos ao tumor. "Ao concentrar a energia apenas onde é necessária, reduzimos os efeitos colaterais e preservamos funções essenciais do organismo. Aliada a tecnologias avançadas e a um cuidado humanizado, a radioterapia torna-se um recurso eficiente e acolhedor na jornada de tratamento”.