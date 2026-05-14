Com programação até sábado, Imbé inicia a 17ª Feira do Livro

A avenida Mariluz recebe, a partir desta quinta-feira (14), a 17ª edição da Feira do Livro de Imbé, que seguirá até o sábado (16), que tem como tema “Raízes, Afetos e Marés: A Literatura Viva de Leda Saraiva” e patrona a escritora e historiadora da região Leda Saraiva. O espaço estará montado ao lado da Casa do Artesão, no balneário Mariluz, com ampla programação para todos os públicos.



As atividades iniciam com a abertura oficial do evento, seguida pela apresentação do Circo Inclusivo Mariotti, às 10h. A manhã encerra com o espetáculo dos Bonecos Animados, às 11h. No turno da tarde, as atrações retornam às 14h, com a palestra “O Gótico Tropical: O movimento vivo que nasceu em Imbé”, com Ed Vampy (integrante da banda Vampiros Tropicais), seguidos pelo Teatro Recicla Clown, de Oscar de Lima. Logo após, às 16h, haverá a apresentação Maré de Clássicos, de Cris Corrêa Trio. Às 18h o Teatro Natureza entra em cena com a apresentação de Mulher Loba e Outros Contos. A primeira noite se encerra com o espetáculo Canções Que Contam Histórias de Isadora Matos.



O segundo dia de feira, inicia às 9h com a contação da história “A Flauta do Tatu”, com Jean Hussein, às 10h, haverá a Oficina de Histórias em Quadrinhos, com Alexandre Pauli. O espetáculo Bonecos Animados encerra a programação da manhã. Às 14h haverá as palestras “Quando a gente lê com o coração aberto, a magia acontece”, ministrada por Jade Rocha, que falará sobre a literatura indígena, e “O resgate da filosofia como alternativa da condição humana”, ministrada por Marcelo Granatto. Às 18h, o CTG Querência do Imbé fará uma apresentação artística e cultural. A segunda noite de feira terá e apresentação musical “Música Popular Bicuíra”, da banda Arauco, às 19h, e o show da Banda do Massa Reggae na sequência.



O sábado (16), último dia da 17ª Feira do Livro, iniciará às 10h, com a Oficina Vivencial de Escrita Criativa, ministrada por Maria Barcellos, seguidos pelo espetáculo dos Bonecos Animados. Às 14h, o Pomar Poético fará a apresentação do Sarau Cultural. Às 16h haverá a performance da dança “Do Verso ao Corpo”, protagonizado pela artista e dançarina Tati Missel. A programação da noite começa às 19h, com a apresentação “Comentários a respeito de Belchior”, com Luciano Alves e Banda. O encerramento oficial da 17ª Feira do Livro de Imbé ocorre às 20h.



