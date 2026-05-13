Rede de hotéis de Caxias do Sul investe R$ 2 milhões em unidade

A Rede Swan de Hotéis inicia o mês de maio com a conclusão da primeira fase de um movimento que está redesenhando a sua unidade em Caxias do Sul, por dentro e por fora. Com investimento superior a R$ 2 milhões, o projeto do retrofit é assinado pelo arquiteto Francisco Tubino, com a curadoria de Gabriela Schwan. A intervenção começou a ser executada em dezembro, com o objetivo de requalificação envolvendo modernização da infraestrutura, tecnologia e serviços.
O lobby, por exemplo, foi reconcebido, assumindo o papel de ponto de chegada mais fluido e contemporâneo. Nos apartamentos, 30 unidades passaram por uma transformação completa e inauguram uma categoria superior, com foco em conforto ampliado e atualização estética e funcional.
“O retrofit é uma forma de manter o hotel em sintonia com o tempo, acompanhando a dinâmica econômica muito ativa de Caxias do Sul o que exige uma hotelaria preparada para acompanhar esse ritmo”, detalha o diretor geral, Paulo Schwan.
O projeto também inclui melhorias de conectividade, modernização de sistemas e reforço da infraestrutura digital, acompanhando uma demanda que deixou de ser diferencial e passou a ser premissa. Em paralelo, o retrofit contemplou soluções inspiradas na biofilia e escolhas de materiais que apontam para uma ambiência mais equilibrada, onde o bem-estar passa a ser percebido no uso.
“Esse retrofit não encerra um ciclo, inaugura um novo momento. A partir daqui, o hotel ganha mais fôlego para crescer junto com a cidade”, observa o diretor geral da Rede Swan de Hotéis, Paulo Schwan, sobre o empreendimento inaugurado no município em 2003.