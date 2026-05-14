Prefeitura de Canela anuncia obra em rua de acesso ao município

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou a requalificação da rua Adolfo Seibt, no bairro São José. Conforme explicou, a via é de fundamental importância para desafogar o trânsito na chegada ao município. No projeto de revitalização, a prefeitura prevê o investimento aproximado de R$ 2,7 milhões, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), cujo contrato já foi firmado junto à Caixa Econômica Federal.
No anúncio, o prefeito lembrou que a Adolfo Seibt é considerada uma das ruas com maior dificuldade de tráfego de veículos e sobre a qual há muitos anos se fala da necessidade de melhorias no local. “A boa notícia é que conseguimos concluir o projeto de requalificação e estamos encaminhando para licitar a obra o mais breve possível”, garantiu Gilberto Cezar.
O chefe do Executivo canelense destacou também alguns pontos importantes e que vão garantir a qualidade da entrega final: “A base será feita com 50cm de rachão e mais 20cm de brita, para que a pista tenha estrutura suficiente para receber o asfalto e se manter íntegra com o fluxo do trânsito”, detalhou.
A rua Adolfo Seibt é uma importante via de ligação da Rodovia Don Luiz Guanella - um dos acessos principais à Canela - com os bairros São José e Santa Marta, e colabora para desafogar o trânsito sendo uma via alternativa. De acordo com o setor de Projetos da Prefeitura, as melhorias envolvem a drenagem da via, a preparação da base para receber o pavimento e a pavimentação além da sinalização viária ao final da obra.
O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou a requalificação da rua Adolfo Seibt, no bairro São José. Conforme explicou, a via é de fundamental importância para desafogar o trânsito na chegada ao município. No projeto de revitalização, a prefeitura prevê o investimento aproximado de R$ 2,7 milhões, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), cujo contrato já foi firmado junto à Caixa Econômica Federal.
No anúncio, o prefeito lembrou que a Adolfo Seibt é considerada uma das ruas com maior dificuldade de tráfego de veículos e sobre a qual há muitos anos se fala da necessidade de melhorias no local. “A boa notícia é que conseguimos concluir o projeto de requalificação e estamos encaminhando para licitar a obra o mais breve possível”, garantiu Gilberto Cezar.
O chefe do Executivo canelense destacou também alguns pontos importantes e que vão garantir a qualidade da entrega final: “A base será feita com 50cm de rachão e mais 20cm de brita, para que a pista tenha estrutura suficiente para receber o asfalto e se manter íntegra com o fluxo do trânsito”, detalhou.
A rua Adolfo Seibt é uma importante via de ligação da Rodovia Don Luiz Guanella - um dos acessos principais à Canela - com os bairros São José e Santa Marta, e colabora para desafogar o trânsito sendo uma via alternativa. De acordo com o setor de Projetos da Prefeitura, as melhorias envolvem a drenagem da via, a preparação da base para receber o pavimento e a pavimentação além da sinalização viária ao final da obra.