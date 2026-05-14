Autoridades públicas do RS participam do Brazilian Week 2026, em NY

Nesta semana, a partir do dia 11 de maio, iniciou a Brazilian Week 2026, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento reúne autoridades públicas, empresários e executivos a fim de discutir negócios e investimentos envolvendo o Brasil e o mercado internacional. Durante a semana, autoridades do Estado, como o prefeito de Alvorada, Douglas Martello, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo e o governador estadual, Eduardo Leite, estiveram presentes nos encontros.
O objetivo é apresentar o potencial econômico do Rio Grande do Sul ao mercado internacional, fortalecer relações institucionais e ampliar oportunidades de investimentos, inovação e desenvolvimento para o Estado e os municípios gaúchos.
Entre os diferenciais apresentados pelo prefeito de Alvorada estão a localização estratégica na Região Metropolitana, o acesso rápido à BR-290 e à ERS-118, a proximidade com Porto Alegre e o Aeroporto Salgado Filho, além da expansão do Distrito Industrial e das obras estruturantes em andamento no município.
O município também vem apostando em medidas para atração de investimentos, como incentivos fiscais, desburocratização, redução de ISS para atividades econômicas, expansão de áreas industriais e novos projetos de infraestrutura urbana e logística.
A programação do evento incluiu reuniões com empresas multinacionais, instituições financeiras e investidores internacionais, além de visitas técnicas e encontros estratégicos com representantes de setores ligados à tecnologia, inteligência artificial, infraestrutura e mercado financeiro.