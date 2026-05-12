Novo centro para portadores de TEA é inaugurado em Santa Cruz do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, na terça-feira (11), o novo centro de atendimento em saúde (CAS) do Programa TEAcolhe RS em Santa Cruz do Sul, ampliando a rede de cuidado especializado às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) na região dos Vales. O TEAcolhe RS é uma política pública estadual voltada ao atendimento integral, à inclusão e ao apoio às famílias de pessoas com autismo. O ato foi conduzido pela titular da SES, Lisiane Fagundes.

Implantado na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Santa Cruz do Sul, o centro terá capacidade para atender até 150 usuários e realizar cerca de 1,2 mil procedimentos por mês, com custeio mensal de R$ 100 mil, repassado pela SES. A abrangência regional contempla outros dez municípios, além de Santa Cruz do Sul, Candelária e Rio Pardo: Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pântano Grande, Passo do Sobrado, Sinimbu, Vale Verde, Vale do Sol, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Com o serviço do CAS TEAcolhe em Santa Cruz, o Estado amplia a oferta de atendimentos especializados e reduz a necessidade de deslocamento das famílias para outros centros, qualificando o acesso e garantindo maior resolutividade no território.

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O TEAcolhe RS é um programa estadual instituído por lei, que atua de forma integrada nas áreas da saúde, educação e assistência social, promovendo o desenvolvimento das pessoas com autismo, a inclusão social e o fortalecimento do cuidado familiar. A política é estruturada em uma rede de serviços que inclui centros macrorregionais e regionais de referência e os CAS, responsáveis pelos atendimentos especializados realizados por equipes multiprofissionais, via sistema estadual de regulação.

Atualmente, o programa conta com 105 serviços em funcionamento em todo o Rio Grande do Sul, dos quais sete são centros macrorregionais de referência e 28 são centros regionais de referência. Ao todo, 70 CAS já disponibilizam atendimento à população e oito estão em fase de implementação. A meta é implantar 90 CAS em todo o Estado até o final de 2026.

Dados consolidados desde o início dos atendimentos do TEAColhe RS até janeiro de 2026 apontam para uma média mensal de 8,3 mil usuários atendidos e de 67,4 mil procedimentos. O investimento do governo do Estado reflete a prioridade da política. Somente em 2025, o aporte em custeio no programa ultrapassou R$ 129,5 milhões.