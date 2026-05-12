Candiota sedia a festa da colheita da noz pecan

Nesta quarta-feira (13), produtores rurais, técnicos, pesquisadores e instituições parceiras estarão reunidos em Candiota para a realização da 2ª Festa da Colheita da Noz Pecan. O evento acontece na Vivenda Parcianello, no Assentamento Roça Nova, com uma programação voltada à troca de conhecimentos, incentivo à pecanicultura e valorização das potencialidades econômicas e turísticas da região da Campanha.
A abertura oficial acontecerá às 9h, conduzida pela Associação de Pecanicultores. Ao longo da manhã, serão apresentadas palestras técnicas e orientações sobre produção, comercialização, financiamento e potencial econômico da noz pecan no Bioma Pampa. A Emater terá participação na programação através do extensionista rural e assistente técnico regional, Edison Dornelles, abordando as potencialidades da cultura na região da Campanha.
A programação contará ainda com a participação da prefeitura de Candiota, que apresentará o Programa Municipal de Pecanicultura e as ações desenvolvidas para incentivar a expansão da cultura no município. O Banco do Brasil levará informações sobre linhas de crédito voltadas à atividade, com destaque para o Pronaf Florestal, ampliando as possibilidades de investimento aos produtores. Já a Embrapa abordará tecnologias e estratégias para qualificar a produção de noz-pecan, enquanto a Divinut tratará das perspectivas de beneficiamento e comercialização, agregando valor à cadeia produtiva.
Outro destaque será a participação do Senar, que tratará da gastronomia e da cultura alimentar como ferramentas para o desenvolvimento do turismo rural, reforçando a integração entre produção agrícola, identidade cultural e geração de renda.
Os participantes também podem prestigiar uma degustação de pratos elaborados à base de noz pecan, valorizando o potencial gastronômico e as diferentes possibilidades de utilização do produto. No período da tarde, a programação segue com uma visita orientada à propriedade do casal Artêmio e Rosane Parcianello, referência regional na pecanicultura, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer práticas de manejo, produção e experiências desenvolvidas na propriedade.