Opinião: Guaíba olha para as crianças e transforma o futuro

*Claudinha Jardim, prefeita de Guaíba

No mês de abril, inauguramos o primeiro Pátio Naturalizado da rede municipal de ensino, na EMEI Santa Isabel. Mais do que a entrega de um novo espaço escolar, aquele momento simbolizou uma mudança profunda na forma como pensamos a organização da cidade, junto às políticas públicas voltadas ao futuro de Guaíba.

Ao transformar uma área antes subutilizada em um ambiente vivo, sustentável e pensado para o brincar livre, damos um passo importante em direção a uma cidade mais humana, acolhedora e preparada para as próximas gerações. Troncos, pedras, madeira reaproveitada, natureza integrada ao cotidiano escolar.

Foi com essa compreensão que estruturamos o programa Cidade Amiga da Criança. Saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, urbanismo, mobilidade e infraestrutura passaram a dialogar sob um mesmo propósito: colocar as crianças no centro das decisões públicas.

O Comitê de Trabalho Integrado é quem garante que as políticas para a infância não sejam iniciativas isoladas, mas parte de um projeto único de cidade. Formado por 28 estudantes das redes municipal e estadual, com idades entre 9 e 11 anos no comitê participa ativamente das discussões, apresentam percepções sobre os espaços urbanos, apontam necessidades e ajudam a construir soluções a partir do olhar da infância.

Criamos a Casa da Primeira Infância, espaço voltado à integração entre saúde, educação e assistência social nos primeiros anos de vida. Implantamos o CIAME, centro especializado no acolhimento de crianças vítimas de violência, estruturado de forma humanizada e integrada ao sistema de justiça e proteção. Ampliamos vagas na educação infantil e no ensino fundamental, investimos em inclusão com Atendimento Educacional Especializado nas escolas municipais, e fortalecemos estruturas como o Centro Educacional Integrado de Atendimento ao Autista de Guaíba (CEIAG) e o Centro de Desenvolvimento de Potenciais (CEDP).

Também implementamos a entrega de uniformes, tênis e materiais escolares para todos os estudantes da rede municipal. Durante o verão, mantivemos escolas abertas através do programa Férias Na Escola, oferecendo alimentação, convivência e atividades culturais e esportivas para centenas de crianças. Desenvolvemos o programa Caminhos Seguros, com asfaltamento, iluminação LED, sinalização e intervenções lúdicas nas rotas escolares. Tudo pensado a partir da perspectiva da segurança, da autonomia e da experiência das crianças em Guaíba.

O avanço recente da ampliação do Programa Primeira Infância Melhor também reforça essa prioridade. O atendimento foi ampliado em 40%, passando de 160 para 224 crianças acompanhadas, alcançando toda a zona urbana de Guaíba. Além das entregas concretas, investimos fortemente na qualificação técnica dessa política pública.

Nossa cidade participa de consultorias e formações promovidas pela rede Urban95, pela Associação Francesco Tonucci e pela Rede Brasileira Cidade das Crianças. Desta forma, queremos fazer de Guaíba uma referência estadual em políticas públicas para a infância, para consolidar um legado duradouro para os próximos 100 anos da cidade.