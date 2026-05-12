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Publicada em 12 de Maio de 2026 às 18:15

Construarte espera público de 50 mil pessoas em Santa Cruz do Sul

Montagem de estrutura do evento ocorreu em ritmo acelerado

Montagem de estrutura do evento ocorreu em ritmo acelerado

Assemp/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A partir de quinta-feira (14), às 19 horas, o Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul vai receber a maior feira da construção civil, arquitetura, decoração e negócios imobiliários no interior do Rio Grande do Sul. A 11ª Construarte, realizada pela Associação de Entidades Empresariais (Assemp) com apoio do município, inicia com a expectativa de reunir um público visitante superior a 50 mil pessoas até o domingo.
A partir de quinta-feira (14), às 19 horas, o Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul vai receber a maior feira da construção civil, arquitetura, decoração e negócios imobiliários no interior do Rio Grande do Sul. A 11ª Construarte, realizada pela Associação de Entidades Empresariais (Assemp) com apoio do município, inicia com a expectativa de reunir um público visitante superior a 50 mil pessoas até o domingo.
“Nossa expectativa é muito positiva, pois o evento está recheado de atrações. Será uma mostra da força do setor, com presença de construtoras, imobiliárias, profissionais da área, fornecedores e instituições bancárias, destacando toda a cadeia produtiva”, destaca a coordenadora do evento, arquiteta Juliana Duré.
Com entrada gratuita, o evento conta com praça de alimentação e brinquedos infláveis, exposição e demonstração de máquinas e equipamentos, Feira de Automóveis e Caminhões zero quilômetro, além de shows musicais junto ao espaço HBier. No Pavilhão 3, os visitantes vão encontrar a tradicional Multifeira, com comercialização de vestuário, roupas de cama, mesa e banho, couro, artesanato, entre outros. “Nosso objetivo é qualificar o evento a cada ano, consolidando a Construarte como a principal feira de construção da região”, completa Juliana.
Com apoio institucional da Sociedade das Empresas Imobiliárias (Seisc), o evento contará com uma Vitrine de Imóveis, com mais de 80 empreendimentos sendo comercializados durante o evento com descontos especiais. Conforme Juliana, serão casas, apartamentos, geminados e lotes diferenciados, com valores e condições especiais de pagamento.
Já as construtoras participantes com estandes próprios prometem condições diferenciadas para aquisição de empreendimentos novos e lançamentos. A presença institucional do setor estará evidenciada junto ao espaço do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), que representa 50 empresas e profissionais do setor na região.
Entre as atrações do evento, destaque também para a Mostra Vitrine 2026, onde o público poderá conferir uma proposta para ambientes residenciais que une identidade cultural, criatividade e soluções contemporâneas

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