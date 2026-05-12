Construarte espera público de 50 mil pessoas em Santa Cruz do Sul

A partir de quinta-feira (14), às 19 horas, o Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul vai receber a maior feira da construção civil, arquitetura, decoração e negócios imobiliários no interior do Rio Grande do Sul. A 11ª Construarte, realizada pela Associação de Entidades Empresariais (Assemp) com apoio do município, inicia com a expectativa de reunir um público visitante superior a 50 mil pessoas até o domingo.
“Nossa expectativa é muito positiva, pois o evento está recheado de atrações. Será uma mostra da força do setor, com presença de construtoras, imobiliárias, profissionais da área, fornecedores e instituições bancárias, destacando toda a cadeia produtiva”, destaca a coordenadora do evento, arquiteta Juliana Duré.
Com entrada gratuita, o evento conta com praça de alimentação e brinquedos infláveis, exposição e demonstração de máquinas e equipamentos, Feira de Automóveis e Caminhões zero quilômetro, além de shows musicais junto ao espaço HBier. No Pavilhão 3, os visitantes vão encontrar a tradicional Multifeira, com comercialização de vestuário, roupas de cama, mesa e banho, couro, artesanato, entre outros. “Nosso objetivo é qualificar o evento a cada ano, consolidando a Construarte como a principal feira de construção da região”, completa Juliana.
Com apoio institucional da Sociedade das Empresas Imobiliárias (Seisc), o evento contará com uma Vitrine de Imóveis, com mais de 80 empreendimentos sendo comercializados durante o evento com descontos especiais. Conforme Juliana, serão casas, apartamentos, geminados e lotes diferenciados, com valores e condições especiais de pagamento.
Já as construtoras participantes com estandes próprios prometem condições diferenciadas para aquisição de empreendimentos novos e lançamentos. A presença institucional do setor estará evidenciada junto ao espaço do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), que representa 50 empresas e profissionais do setor na região.
Entre as atrações do evento, destaque também para a Mostra Vitrine 2026, onde o público poderá conferir uma proposta para ambientes residenciais que une identidade cultural, criatividade e soluções contemporâneas