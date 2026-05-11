Erechim transforma galhos e folhas em adubo para paisagismo

A lógica aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Erechim é priorizar as boas práticas, mais sustentáveis, que reduzam o impacto ambiental e ainda gerem benefícios econômicos e sociais. E uma destas iniciativas está trazendo resultados efetivos com o reaproveitamento de parte das toneladas de galhos e folhas descartados na área urbana do município pela população.
A secretária adjunta de Meio Ambiente, Carla Orso, explica que Erechim tem uma ação específica que trabalha a reciclagem deste material orgânico descartado pela população. “Depois do serviço ser agendado pelo site da prefeitura ou via secretaria, uma equipe vai até a residência e recolhe os resíduos na casa ou no prédio, deixados em frente à residência”, comenta. Ela acrescenta que, mais recentemente, a pasta abriu uma outra opção, para quem quiser agilizar o descarte, que é levar diretamente este material no Ecoponto.
O secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, ressalta que Erechim vem construindo ações complementares para aprimorar todo o processo de reciclagem. “E o reaproveitamento de parte destes resíduos orgânicos, galhos e folhas, é um exemplo disso. Investimos num triturador de grande porte para processar um bom volume de material, diariamente”, afirma.
Cristiano enfatiza que este reaproveitamento já tem um efeito educativo, econômico e ambiental. “Porque trituramos este resíduo, fizemos a compostagem dele e quando vira adubo utilizamos no plantio de flores e árvores no município. Assim, conseguimos dar a destinação correta e aplicar em serviços que beneficiam a população, reutilizando resíduos gerados, o ano todo, das podas e manutenção da arborização urbana”, explica o secretário.
Ele ressalta que, há anos, Erechim vem construindo, gradativamente, melhorias na gestão dos resíduos sólidos urbanos e na preservação ambiental, ampliando a infraestrutura e serviços, programas, e as condições dos recicladores e os cuidados com as áreas urbanas e rurais. “A implantação do Ecoponto vem, neste sentido, para aprimorar os processos e reduzir a geração de resíduos. É um espaço que está em construção e será um ponto de referência para a população em reciclagem e logística reversa”, comenta Cristiano.
O prefeito, Paulo Polis, afirma que o município tem o Programa Erechim + Verde que promove conscientização ambiental e incentiva a arborização de espécies nativas nos espaços urbanos. “A Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza um serviço completo para quem quiser plantar árvores nativas ou substituir exóticas, seguindo as orientações técnicas da nossa Cartilha de Arborização Urbana. Cada local da cidade tem as espécies certas para plantar, que vão proporcionar benefícios e reduzir os problemas para o município”, destaca.