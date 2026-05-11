Dom Pedrito recebe fórum sobre a vitivinicultura na Campanha gaúcha

A Campanha Gaúcha reúne uma das principais bases produtivas de uvas e vinhos finos do país, com avanço apoiado em condições climáticas favoráveis, vinícolas em atividade e formação técnica em Enologia. Esse movimento também se relaciona à construção de uma identidade territorial para os rótulos produzidos na região.
Esse contexto será discutido durante o 4º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, que será realizado nos dias 20 e 21 de maio, no auditório do prédio acadêmico da Unipampa, em Dom Pedrito. Com o tema “Enologia de precisão”, o evento é gratuito e deve reunir produtores, vinícolas, pesquisadores, estudantes, agentes públicos, investidores e representantes do setor.
Segundo o professor da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) Wellynthon Cunha, as características climáticas da Campanha ajudam a diferenciar a produção local em relação a outras áreas produtoras. A formação técnica também aparece entre os fatores associados à evolução da vitivinicultura na Campanha.
Na região, a Unipampa mantém atuação direta na preparação de profissionais para a cadeia da uva e do vinho. “A Campanha também conta com o curso de Enologia da Unipampa, único em nível de bacharelado nessa área, que em 2026 completa 15 anos desde o ingresso da primeira turma. São profissionais que estão tanto na região quanto no Brasil e no exterior”, destaca Cunha.
A identidade dos vinhos produzidos no território passa ainda pela Indicação Geográfica IP Campanha Gaúcha, reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Neste mês de maio, a IP completa seis anos desde o reconhecimento para vinhos finos e espumantes elaborados na região.