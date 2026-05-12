Inauguração de nova UBS em Gramado vai ocorrer no dia 30

A prefeitura de Gramado entrega oficialmente à comunidade, no dia 30 de maio, à, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Carniel. Com uma estrutura de mais de 700 metros quadrados, novo espaço recebeu um investimento superior a R$ 1 milhão apenas em equipamentos, que já estão em fase final de instalação para garantir um atendimento moderno e qualificado.
O objetivo central da nova unidade é descentralizar e ampliar o acesso à saúde, aproximando os serviços dos moradores do Carniel e regiões vizinhas. “Estamos investindo em infraestrutura de ponta e em equipamentos de última geração para que o morador tenha um atendimento digno e perto de casa. É qualidade de vida e cuidado real com a nossa gente”, destaca o prefeito Nestor Tissot.
A estrutura da nova UBS conta com salas de atendimento, sala de vacina e auditório para atividades coletivas. Para garantir o funcionamento, a unidade contará com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiro, técnicos de enfermagem, clínico geral e dentista. Além disso, a unidade prevê a oferta de atendimentos especializados com pediatra e psicólogo.
O secretário de Saúde, Jeferson Moschen, reforça que a nova UBS foi planejada para ser um modelo de eficiência e acolhimento. “Queremos que a UBS do Carniel seja um ponto de referência em saúde preventiva e especializada, reduzindo deslocamentos e agilizando diagnósticos. É um avanço significativo para toda a nossa rede municipal”, afirma o secretário.
A prefeitura de Gramado entrega oficialmente à comunidade, no dia 30 de maio, à, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Carniel. Com uma estrutura de mais de 700 metros quadrados, novo espaço recebeu um investimento superior a R$ 1 milhão apenas em equipamentos, que já estão em fase final de instalação para garantir um atendimento moderno e qualificado.
O objetivo central da nova unidade é descentralizar e ampliar o acesso à saúde, aproximando os serviços dos moradores do Carniel e regiões vizinhas. “Estamos investindo em infraestrutura de ponta e em equipamentos de última geração para que o morador tenha um atendimento digno e perto de casa. É qualidade de vida e cuidado real com a nossa gente”, destaca o prefeito Nestor Tissot.
A estrutura da nova UBS conta com salas de atendimento, sala de vacina e auditório para atividades coletivas. Para garantir o funcionamento, a unidade contará com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiro, técnicos de enfermagem, clínico geral e dentista. Além disso, a unidade prevê a oferta de atendimentos especializados com pediatra e psicólogo.
O secretário de Saúde, Jeferson Moschen, reforça que a nova UBS foi planejada para ser um modelo de eficiência e acolhimento. “Queremos que a UBS do Carniel seja um ponto de referência em saúde preventiva e especializada, reduzindo deslocamentos e agilizando diagnósticos. É um avanço significativo para toda a nossa rede municipal”, afirma o secretário.